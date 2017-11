Politické čistky Saudskej Arábii pravdepodobne neuškodia

Je len málo pravdepodobné, že by nedávne politické čistky mali na ekonomiku Saudskej Arábie negatívny dopad. Práve naopak by posilnením politickej pozície korunného princa Mohammeda bin Salmana, ktorý je považovaný nositeľa reformného úsilia, malo urýchliť proces odstrihnutia krajiny od závislosti na ropných príjmoch.

V reakcii na politické udalosti v krajine stúpla cena ropy na trhoch na dvojročné maximá

Kráľovstvo Saudskej Arábie sa ešte stále borí s poklesom cien ropy od roku 2014

Zbavenie sa politických oponentov môžeme chápať ako napínanie svalov korunného princa Mohammeda bin Salmana

Ceny ropy v reakcii na anti-korupčné čistky v Saudskej Arábii vystúpili na dvojročné maximum. Obchodníci totiž pripočítali k cenám rizikové prirážky. Skutočným dôvodom rastu ale môže byť aj situácia na trhu a teda snaha odpútať sa od dlhodobo nízkych cien.

Keď sa pozrieme na kráľovstvo Saudskej Arábie ako také, prídeme k názoru, že očistenie politického priestoru prichádza pre krajinu v ten správny čas. Od roku 2014 totiž bojuje s poklesom cien ropy a ich dopadom na ekonomiku.

Na základe údajov Svetovej banky hrubý domáci produkt Saudskej Arábie za posledné roky rapídne klesol. Kým v roku 2014 predstavoval 756,4 mld. dolárov, vlani to bolo len 646,4 mld. dolárov.

Krajina sa preto rozhodla realizovať Národný transformačný program, ktorého cieľom je znížiť závislosť od cien ropy a diverzifikovať priemyselnú základňu kráľovstva. Je len málo pravdepodobné, že by nedávne politické čistky mali na tento program negatívny dopad. Práve naopak by posilnením politickej pozície korunného princa Mohammeda bin Salmana, ktorý je považovaný za probiznisového liberála a nositeľa reformného úsilia, mali tento program ešte urýchliť.

Je samozrejme zatiaľ skoro na vyhodnotenie konkrétnych dopadov nedávnych politických udalostí, no je pravdepodobné, že by nemali negatívne zasiahnuť dôveru zahraničných investorov a prílev priamych zahraničných investícií do kráľovstva. Napríklad Index Tadawul, ktorý odzrkadľuje cenu aktív na Saudskoarabskej burze, aj napriek udalostiam tento týždeň mierne stúpol.

Saudskú Arábiu onedlho čaká IPO (uvedenie na burzu) piatich percent národnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Ani tú by podľa môjho názoru nemali politické turbulencie nejako ohroziť.

Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank