Poslanci M. Beblavý a J. Mihál navrhujú ústavnú ochranu dôchodkov

Nezaradení poslanci Miroslav Beblavý a Jozef Mihál chcú ústavnú ochranu dôchodkov. Pravidlá by sa podľa nich mali zafixovať tak, aby súčasné generácie pracujúcich mali istotu, za akých podmienok pôjdu do penzie. Ide najmä o zachovanie trojpilierového dôchodkového systému, zachovanie odvodu do druhého piliera a zabránenie zvyšovania dlhu Sociálnej poisťovne.

„Slovenskí dôchodcovia aj budúci dôchodcovia potrebujú ochranu pred populizmom. Všetci vieme, že slovenský dôchodkový systém je hlboko deficitný. Slovensko v najbližších desaťročiach zažije najrýchlejšie starnutie v Európskej únii,“ povedal na tlačovej konferencii podľa TASR M. Beblavý.

Návrh ústavného zákona by mal mať podľa neha zabezpečiť dve časti. Prvou je zabrániť tomu, aby populistická politika nezničila dôchodkový systém. Pripomína, že dlhová brzda, ktorá už dnes platí, sa týka len dlhov, ktoré už sa čerpajú. Netýka sa však záväzkov štátu, ktoré vzniknú v budúcnosti. „Aj pri dlhovej brzde tak môže vláda posľubovať všetko všetkým,“ namieta M. Beblavý.

Navrhuje preto, aby opatrenia, ktoré vláda prijíma a budú mať účinnosť v budúcnosti, nezvyšovali dôchodkový deficit Sociálnej poisťovne. „To znamená, že ak chce vláda viac dať, musí aj povedať, kde na to zobrať, prípadne musí priniesť kroky, ktoré dôchodkový systém zabezpečia do budúcnosti,“ hovorí.

Jozef Mihál pripomína, že aktuálne chcel vláda ohraničiť alebo zastaviť zvyšovanie veku odchodu do dôchodku v budúcnosti. Podľa týchto dvoch poslancov by mal byť dôchodkový systém zastabilizovaný na desiatky rokov dopredu, aby pracujúci mali istotu pravidiel, ktoré sa ich na penzii budú týkať.

Druhou častou je zachovanie súčasného dôchodkového systému. „Chceme aby mladšia generácia mala istotu, že dôchodok budú mať a bude zodpovedať ich súčasným vysokým odvodom,“ vysvetľuje J. Mihál.

Podľa poslancov by sa preto malo v zakotviť v Ústave SR, že dôchodkový systém bude trojpilierový a daňovo zvýhodnený. Chceli by vrátiť odvod do druhého piliera na deväť percent. „Nech si ľudia majú skutočnú šancu našetriť na slušný dôchodok. Zo súčasného príspevku sa to nedá,“ dodal J. Mihál.

