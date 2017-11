Pozor na mačky a hlodavce, ktoré sa vyhrievajú v motore auta

Ochranári zvierat upozorňujú, že najmä túto jeseň sa po uliciach potuluje priveľa malých mačiatok. Tie v chladných dňoch vlezú zo spodku auta do priestorov motora, ktorý aj po vypnutí vozidla zostáva dlhší čas teplý a poskytuje mačkám útočisko pred zlým počasím či zimou. Ak nič netušiaci vodič auto naštartuje a mačka nestihne vybehnúť, dostane sa medzi rozvodové remene motora, čo sa často končí pre zviera tragicky a pre auto škodou.

Takejto situácii sa dá podľa ochrancov zvierat zabrániť veľmi jednoducho a potrebujete na to iba pár sekúnd: Stačí, keď pred nastúpením do auta päsťou silnejšie pobúchate po kapote vozidla. Mačka zaručene z priestoru motora vybehne von. Toto pravidlo by si mali špeciálne v chladných dňoch vodiči osvojiť.

Škoda na motore, ktorá by vznikla následkom takejto situácie, sa totiž nedá považovať za škodu spôsobenú hlodavcami. „Takéto prípady nespadajú automaticky pod krytie z havarijnej poistky a posudzujeme ich individuálne od prípadu k prípadu,“ hovorí I. Polák z UNIQA poisťovne.

Hlodavce dokážu auto znefunkčniť elektroniku auta

Ak máte v chladnom počasí problém s naštartovaním svojho auta, nemusí vždy ísť len o poruchu. Pod kapotou vášho vozidla sa počas jesenných či zimných dní môžu vyhrievať kuny, lasice či iné hlodavce, ktoré prilákalo teplo motora. Skúsenosti mnohých vodičov dokazujú, že hlodavce si radi „pochutia“ na izolácii káblov alebo hadiciach.

Podľa riaditeľa oddelenia motorových vozidiel UNIQA poisťovne Imricha Poláka môže takéto poškodenie kabeláže auto úplne znefunkčniť. „V dnešnej dobe sú autá riadené prevažne počítačovo a preto prehryznutie príslušného kábla môže spôsobiť fatálny výpadok elektronických systémov na vozidle a odstaviť ho na veľmi dlhú dobu. Mali sme v poisťovni prípad, keď následkom prehryznutia kábla hlodavcom zlyhala riadiaca jednotka automatickej prevodovky, auto sa nemohlo pohnúť a musela sa meniť celá kabeláž,“ hovorí I. Polák.

Škody, ktoré po sebe hlodavce zanechajú, sa niekedy pohybujú v tisícoch EUR. Vedia poškodiť káble elektroinštalácie, zapaľovania, hadicu nasávania vzduchu či brzdového systému.

Ako predísť škodám spôsobenými hlodavcami: