Ranný prehľad trhov 1. 12. 2017

AKCIOVÉ TRHY

Americké akciové trhy zaznamenali už druhý pozoruhodný rast v tomto týždni, keď sa daňová reforma v USA dostáva stále bližšie k realite. Technologické akcie USA navyše vymazali najhorší pokles sektoru za posledný rok. Americký akciový index S&P 500 prepisoval historické rekordy a prvýkrát v histórii rástol 13 mesiacov v rade.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy amerických štátnych dlhopisov pokračovali v poklese pri silnom dopyte po rizikovejších aktívach a zmiešaných makro dátach. Výnosy nemeckých štátnych dlhopisov poklesli pri nižšom, ako očakávanom odhade rastu novembrovej inflácie v eurozóne, ako aj horších októbrových maloobchodných tržbách v Nemecku.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato pri výraznom raste akcií v USA opäť klesalo, k čomu prispel aj rast inflácie podľa výdavkov osobnej spotreby smerom k cieľovej dvojpercentnej hranici Fedu, čo indikuje vyššiu pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb. Ropa po včerajšom zasadnutí OPECu len mierne vzrástla, keď organizácia doručila očakávané predĺženie obmedzenej produkcie do konca budúceho roka.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro spolu s britskou librou posilnilo voči americkému doláru a to aj napriek horším, ako očakávaným inflačným číslam v eurozóne. Európskym menám však pomohol postup v spoločných rozhovoroch o odchode Veľkej Británie z Európskej únie, znižujúc neistotu o podmienkach rozchodu.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

OPEC sa podľa predbežných správ dohodol na predĺžení dohody o znížení ťažby do konca roka 2018.

Podľa Randala Quarlesa z Fedu digitálne meny nevyvolávajú seriózne obavy, ak sa však ich používanie rozšíri, môžu podkopať finančnú stabilitu. Jeho kolega Robert Kaplan sa vyjadroval najmä k ekonomike a povedať, že ohľadne trhu práce sa najviac obáva klesajúcej participácie, ktorá by mohla klesnúť pod 61 percent. Ohľadne daňovej reformy povedal, že nová legislatíva bude pozitívna, no niektoré jej úpravy by mohli vyústiť do krátkodobej forsáže rastu, ktorá keď sa skončí, systém bude viac zadlžený.

Yves Mersche z ECB vyhlásil, že digitálne meny nemožno skutočne označiť za menu a skôr či neskôr sa za nadmernú špekuláciu s nimi bude musieť zaplatiť. Verejné vystúpenie mal aj šéfekonóm ECB Peter Praet, ktorý konštatoval, že šírka expanzie ekonomiky eurozóny je značná a menová politika hrá významnú úlohu v udržaní tejto obnovy, no za rast nemožno vďačiť len menovej politike.

Cenová hladina eurozóny zvýšila svoj medziročný rast podľa odhadu v novembri o jednu desatinu percenta na 1,5 percenta, pričom však konsenzus očakával rast ešte o jednu desatinu percenta vyšší. Jadrová inflácia, očistená o volatilné ceny potravín a energií rástla rovnakým tempom 0,9 percenta, ako v predchádzajúcom mesiaci. Pozitívnym znakom však mohol byť októbrový pokles nezamestnanosti v eurozóne o jednu desatinu percenta na 8,8 percenta, pričom konsenzus neočakával zmeny.

V USA boli v poobedných hodinách zverejnené pravidelné reporty žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti za týždeň končiaci 25. novembra poklesli len o dve tisíc na 238 tisíc, zatiaľ čo pokračujúce žiadosti za týždeň končiaci 18. novembrom vzrástli o 42-tisíc na 1957-tisíc.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnes budú v eurozóne zverejnené čísla indexov nákupných manažérov (PMI) vo výrobnom sektore podľa novembrovej finalizácie.

V USA investorov zaujme sentiment vo výrobnom sektore podľa ISM taktiež za mesiac november. Okrem toho bude vystúpenie viacerých centrálnych bankárov Fedu.

ZAUJALO NÁS

Jedna tretina pracovníkov v USA by do 2030 mohla byť nahradená pre automatizáciu

Podľa konzultačnej spoločnosti McKinsey by až jedna tretina pracovníkov v USA mohla byť do roku 2030 nahradená vplyvom automatizácie a robotizácie. Spoločnosť odhaduje, že globálne by sa toto číslo mohlo pohybovať od 400 do 800 miliónov. Aj keby vplyvom automatizácie nevzrástla nezamestnanosť, pracovnú silu podľa McKinsey čakajú historické presuny z agrikultúrneho a výrobného sektora. Práce, ktoré budú podľa spoločnosti nahradené označuje ako predvídateľné, ako napríklad ovládanie niektorých výrobných strojov či príprava jedla vo fast foodoch. Naopak práce, ktoré vyžadujú vyššiu mieru expertízy alebo sú nepredvídateľné by automatizácia mala zasiahnuť oveľa menej.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.