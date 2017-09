Ranný prehľad trhov 11. 9. 2017

Trhy nervózne z hurikánu Irma, ktorý už spôsobil najmasovejšiu evakuáciu v dejinách Spojených štátov.

Zlato na najvyšších úrovniach za 12 mesiacov, naopak výnosy amerických dlhopisov na tohtoročných minimách.

Ropa WTI v závere týždňa odovzdala pre obavy z hurikánu Irma vyše tri percentá.

Dolár ostáva naďalej pod tlakom.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy v Európe aj v USA v piatok len prešľapovali na mieste, keď nervózne vyčkávali na veľkosť škôd, ktoré cez víkend spôsobí hurikán Irma rútiaci sa z Karibiku na Floridu.

DLHOPISOVÉ TRHY

Napätie okolo hurikánu Irma v kombinácii s otáznikmi okolo krokov Severnej Kórei a nedôvera v to, že otázka dlhového stropu v Spojených štátoch dokáže byť konštruktívne riešená pri poklese očakávaní, že Fed do konca roka ešte zvýši sadzby sa pretavili do poklese výnosov amerických dlhopisov na najnižšie úrovne v tomto roku. To malo vplyv aj na ceny nemeckých dlhopisov, kde obchodníci zároveň začali započítavať, že menová akomodácia v eurozóne bude odstraňovaná len veľmi pozvoľne.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato profitovalo z viacfaktorovej nervozity na trhoch a slabosti dolára, čo ho posunulo na najvyššie úrovne za ostatných 12 mesiacov. Ropa naopak odovzdala vyše tri percentá, keď sa trhoví hráči obávajú obrovského hurikánu Irma a ďalších, ktoré vznikajú v Karibiku.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár ostal v defenzíve voči euru, keď obchodníci neveria, že Fed by mohol do konca roka zvýšiť sadzby, navyše neveria ani v úspešné presadenie politickej agendy amerického prezidenta Donalda Trumpa. A zároveň investori húfne kupujú eurové aktíva, ktoré počas dlhého obdobia dlhovej krízy výrazne podvažovali vo svojich portfóliách.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

V závere minulého týždňa boli zverejnené dáta júlovej priemyselnej produkcie z Veľkej Británie, ktorá rástla medzimesačne o 0,2 percenta, čo bolo v súlade s očakávaniami pri medziročnom raste tempom 1,9 percenta, čo je najrýchlejšie za ostatné štyri mesiace. Okrem toho bola zverejnená aj bilancia zahraničného obchodu krajiny za rovnaký mesiac, kde schodok na úrovni 2,9 miliardy libier bol o niečo menší ako očakával trh. No tak či onak vidieť, že slabšia libra príliš nepomáha exportom. Z Nemecka takisto dorazili čísla zahraničného obchodu za júl, kde bol dosiahnutý prebytok podľa očakávaní vo výške 19,5 miliardy eur.

V piatok mala vystúpenie Esther Georgeová z Fedu, ktorá sa prezentovala jastrabím slovníkom. Povedala, že reálne úrokové sadzby v USA sú negatívne a finančné podmienky sa uvoľnili. Na normalizáciu menovej politiky je potrebné zvýčiť úrokové sadzby.

Cez víkend boli zverejnené inflačné reporty z Činy, ktoré potvrdili inflačné tlaky naznačované už v prieskumoch PMI. Augustové spotrebiteľské ceny rástli medzimesačne o 0,4 percenta a medziročný rast sa posunul na 1,8 percenta po 1,4 percentnom v júli, čo prekonalo očakávania 1,6-percentného rastu. Index cien výrobcov rástol medzimesačne 0,9-percentným tempom a medziročne o 6,3 percenta po 5,5-percentnom raste v júli, čo takisto predstavovali vyššiu dynamiku ako 5,7-percentný konsenzus.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnes nebudú zverejnené žiadne podstatnejšie makrodáta ani v Európe ani v Spojených štátoch.

Investori budú pozorovať najmä ďalší vývoj okolo hurikánu Irma, ktorý už spôsobil najmasovejšiu evakuáciu v histórii Spojených štátov, keď domov muselo opustiť zatiaľ 1,8 milióna ľudí.

ZAUJALO NÁS

Veterné turbíny a ich vplyv na životné prostredie

Na konci roku 2016 bolo na našej planéte nainštalovaných cez 341-tisíc veterných turbín. Vďaka veternej energii, ktorú vyprodukovali sa podarilo ušetriť až 637 miliónov ton na emisiách oxidov uhlíka. Vyplýva to z reportu Global Wind Energy Councilu.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.