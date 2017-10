Ranný prehľad trhov 12. 10. 2017

Americké akcie opäť prepisujú historické maximá vďaka silnému začiatku korporátnej výsledkovej sezóny za ostatný kvartál.

Španielsky premiér Mariano Rajoy vyzýva katalánskych lídrov, aby objasnili (ne)vyhlásenie nezávislosti.

Ropa pokračuje v raste, keď OPEC prognózuje silnejší dopyt po komodite.

Americkí centrálni bankári vyjadrujú obavy z pomalého rastu inflácie.

AKCIOVÉ TRHY

Americké akciové trhy opätovne prepisovali historické maximá, keď energiu pre rast čerpali zo silného začiatku korporátnej výsledkovej sezóny za tretí kvartál. Zverejnená zápisnica Fedu z ostatného jeho zasadnutia nepriniesla žiadne prekvapenia a naznačila v súlade so širokými očakávaniami, že centrálna banka doručí zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov v decembri, no zároveň odhalila obavy z pomalého rastu inflácie.

Európske akciové trhy skôr len stagnovali napriek úľave okolo Katalánska, kde síce katalánski lídri podpísali dokument o nezávislosti, no zároveň povedali, že suspendujú samotný krok nezávislosti a chcú rokovať s Madridom. To vyvolalo však prudkú rally španielskych akcií, a špeciálne katalánskych bánk.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch mali tendenciu mierne rásť, keď Fed v zápisnici z posledného zasadnutia naznačil, že do konca roka ešte raz zvýši sadzby. Rast bol však limitovaný obavami z nízkych inflačných tlakov v USA. Rizikové prirážky španielskych dlhopisov klesli, keď katalánski lídri chcú dialóg s Madridom a zatiaľ nechcú odtrhnutie regiónu od Španielska.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa mierne posilnilo v dôsledku oslabenia sa dolára. Ani zápisnica Fedu, ktorý potvrdil postupné sprísňovanie menovej politiky ho nedokázalo dostať pod tlak, nakoľko neprinieslo nič prekvapujúce a zároveň časť predstaviteľov americkej centrálnej banky by chcela najskôr vidieť vyššie inflačné tlaky pred pokračovaním odstraňovania monetárnej akomodácie. Ropa pokračovala v raste už tretí deň, keď OPEC signalizoval silnejší rast dopytu po komodite v roku 2018 a Saudská Arábia vyhlásila, že zníži novembrové exporty čierneho zlata o vyše 500- tisíc barelov.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro pokračovalo v raste voči doláru, keď ho podporila ochota katalánskych lídrov rokovať s Madridom, pokleslo nadšenie zo skorého zníženia daní v USA a súčasne trhy síce počítajú, že Fed doručí ešte jedno zvýšenie sadzieb v tomto roku, no sú skeptické ohľadne rýchlosti zvyšovania sadzieb v budúcom roku jednak pre nízke inflačné tlaky a jednak preto, že nikto presne nevie, kto bude novým šéfom Fedu a koho vymenuje prezident Donald Trump na neobsadené miesta centrálnych bankárov.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Španielsky premiér Mariano Rajoy vyzval katalánskeho prezidenta Carlesa Puigdemonta, aby vyjasnil pozíciu ohľadne nezávislosti Katalánska, ktoré aj vyhlásilo aj nevyhlásilo nezávislosť. V utorok večer totiž katalánski lídri podpísali dokument o nezávislosti, no zároveň ho schizofrenicky suspendovali na „niekoľko týždňov“ a chcú rokovať s Madridom. Rajoy im dal čas do pondelka 10:00 miestneho času. Ide o politickú hru, ak povedia, že Katalánsko je nezávislé, Rajoy použije článok 155 španielskej ústavy (ktorý doteraz nikdy použitý nebol) a odoberie všetky kompetencie lokálnej samospráve regiónu a prevezme ju pod svoju kontrolu s cieľom ochrany integrity krajiny. Trhy ohľadne Katalánska nereagujú nervózne, keďže sa im zdá, že aj najväčší bojovníci za samostnatnosť regiónu váhajú urobiť posledný a rozhodujúci krok, keďže by to znamenalo politickú a najmä ekonomickú izoláciu nového štátu s negatívnymi dopadmi na životnú úroveň.

Včera vystúpil John Williams, šéf sanfranciského Fedu známy svojimi jastrabími vystúpeniami a neostal svojej povesti nič dlžný, keď povedal, že centrálna banka prekročila svoj plán dosiahnutia plnej zamestnanosti a preto má dôveru, že inflácia sa odrazí nahor. Ďalší centrálni bankár Charles Evans, ktorý je presným opakom Williamsa s výrazným holubičím slovníkom, povedal, že je nervózny ohľadne inflácie a pokojnejší bude, keď miera nezamestnanosti klesli až k 3,5-percentnej hranici. Včera mal vystúpenie opätovne šéfekonóm ECB Peter Praet a znova konštatoval, že je potrebný výrazný stupeň menovej akomodácie v eurozóne. Okrem toho podľa informácií agentúry Bloomberg sa na októbrovom zasadnutí centrálni bankári potvrdia svoj záväzok zvyšovať sadzby ďaleko za horizontom ukončenia kvantitívneho uvoľnenia, čo by značilo, že k zvýšeniu príde najskôr v roku 2019.

Z makrodát včerajšie zverejnenie reportu tvorby a fluktuácie pracovných miest v auguste ukázalo neočakávaný pokles o 58 tisíc oproti hodnote predchádzajúceho mesiaca. Júlová hodnota bola navyše revidovaná nadol o 30 tisíc.

Trhy včera očakávali najmä zverejnenie septembrovej zápisnice Fedu, ktorá ukázala znepokojenie centrálnych bankárov nad lenivým rastom inflácie. Aj napriek tomu však stále počítajú ešte s jedným zvýšením úrokovej sadzby v tomto roku. Zvýšenie navyše považujú za potrebné, pokiaľ sa ekonomika nevykoľají z doterajšieho solídneho smerovania. Časť bankárov však argumentuje, že pre ďalšie uťahovanie monetárnej politiky by najprv chceli vidieť pohyb inflácie smerom k dvojpercentnej cieľovej hranici.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnes budú mať vystúpenia viacerí centrálni bankári z ECB vrátane jej prezidenta Maria Draghiho. A rovnako vystúpi aj horúci kandidát na miesto šéfa Fedu Jerome Powell.

Trhy budú pozorne sledovať korporátnu výsledkovú sezónu v USA za tretí kvartál.

ZAUJALO NÁS

Hotovosť v Číne sa pomaly stáva minulosťou

Mobilné platby sa stále stávajú populárnejšími v najľudnatejšej krajine sveta. Číňania sú totiž obmedzení na bankovky s hodnotou len 100 juanov, čo je približne 15 dolárov, čo je ďalší dôvod pre platby prostredníctvom mobilných zariadení. Objem mobilných platieb prostredníctvom QR kódov sa v roku 2016 takmer zdvojnásobil na 5 biliónov amerických dolárov, ako to vyplýva z prieskumu Hillhouse Capital. Týmto trhom pri tom dominovali len dve spoločnosti a to Alipay s 54 percentným trhovým podielom a WeChat Pay so 40 percentným trhovým podielom.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.