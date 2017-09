Ranný prehľad trhov 12. 9. 2017

Nálada na trhoch sa zlepšila vďaka tomu, že nenastal najhorší scenár škôd po hurikáne Irma.

Akciové trhy sa odrazili, ceny dlhopisov klesli podobne ako cena zlata a dolár sa posilnil.

Bezpečnostná rada OSN hlasovala za miernejšiu verziu sankcií voči Severnej Kórei.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové burzy v Európe aj v Spojených štátoch v úvode týždňa výrazne rástli, keď medzi trhovými hráčmi nastala úľava, že škody po Hurikáne Irma v USA nebudú tak veľké akých sa obávali. Navyše plusom bol aj fakt, že Severná Kórea cez víkend neuskutočnila ďalší test vodíkovej bomby.

DLHOPISOVÉ TRHY

Zlepšenie sa nálady na trhoch vďaka faktu, že hurikán Irma nezasiahol priamo husto zaľudnené Miami a spôsobí škody len medzi 20 až 40 miliardami dolárov, čo je menej ako pôvodné odhady, sa pretavilo do rastu výnosov amerických štátnych dlhopisov a mal vplyv aj na dlhopisový trh v eurozóne. Ceny dlhopisov tlačila nadol aj znížená nervozita okolo Severnej Kórei, ktorá cez víkend nepreviedla ďalší raketový test.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato ako bezpečný prístav kleslo z 12-mesačného maxima, keď sa nahor odrazili výnosy dlhopisov a aj dolár mazal straty z predošlých dní pri znížení averzie voči riziku. Ropa rástla, keď sa postupne obnovuje činnosť amerických rafinérií po prechode hurikánu Harvey a navyše ani hurikán Irma nespôsobil tak veľké škody, akých sa obchodníci obávali. Plusom pre ceny ropy bola aj diskusia OPECu a ďalších veľkých producentov komodity o predĺžení dohody o znížení produkcie.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár sa posilnil pod 120 centov voči euru, keď hurikán Irma nepoškodil Floridu tak veľmi, ako sa trhy obávali, hoci stále platí, že napáchal azda väčšie škody ako legendárna Katrina pred vyše dekádou. Navyše člen Výkonnej rady ECB Benoit Coeure pripomenul, že silný kurz eura spôsobí pomalší rast inflácie, čo by mohlo znamenať len pomalé odstraňovanie menovej akomodácie centrálnou bankou.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Benoit Coeure včera pripomenul, že silnejšie euro by mohlo spomaliť rast inflácie v eurozóne, no zároveň podotkol, že dopad apreciácie eura oslabil v dôsledku silnejšej ekonomiky. V prospech rastu inflácie sa neskôr vyjadrili aj Ardo Hansson a Sabine Lautenschlaegerová.

Včera v neskorých večerných hodinách hlasovala Bezpečnostná rada OSN za menej prísnu verziu sankcií voči Severnej Kórei, ktoré nezahrňujú úplné ropné embargo pre nesúhlas Ruska a Číny.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnes budú dopoludnia zverejnené inflačné čísla z Veľkej Británie za august.

V Spojených štátoch bude publikovaný JOLTS report o stave pracovného trhu za júl.

Z centrálnych bankárov bude mať vystúpenie viceprezident ECB Vitor Constancio.

ZAUJALO NÁS

Americké korporácie konkurujú správcovským spoločnostiam

Spoločnosti ako Apple, Alphabet či Microsoft patria medzi najvýznamnejších hráčov na trhu so štátnymi dlhopismi. Tridsať spoločností vybraných Financial Times podľa najnovšie zverejnených investícií operuje s väčším objemom ako veľké správcovské spoločnosti ako Franklin Templeton alebo AllianceBernstein. K takýmto objemom sa dostali predovšetkým ziskami generovanými v zahraničí, ktoré presiahli hranicu dvoch biliónov amerických dolárov, čo predstavuje nárast o 50 percent za posledných desať rokov. Tieto peniaze by pri prevedení do USA museli spoločnosti zdaniť, čo by však mohla zmeniť repatriácia zahraničných ziskov Donalda Trumpa v prípade úspechu jeho ekonomickej agendy.