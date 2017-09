Ranný prehľad trhov 13. 9. 2017

Americké akciové trhy prepisovali historické maximá, keď ich povzbudili správy o daňovej reforme a pokles nervozity z hurikánov a Severnej Kórei.

Výnosy na štátnych dlhopisoch pri konštruktívnejšej nálade na trhoch rástli a ceny zlata klesali.

Dolár si udržal zisky z úvodu týždňa, keď obchodníci čakajú na štvrtkové inflačné čísla zo Spojených štátov.

AKCIOVÉ TRHY

Hlavné svetové akciové burzy pokračovali aj v utorok v raste a americký index S&P 500 sa posunul na nové historické maximá, vďaka tomu, že škody po hurikáne Irma v USA nebudú tak veľké ako sa trhoví hráči obávali. Plusom bola aj úľava z toho, že Severná Kórea cez víkend neuskutočnila ďalší test vodíkovej bomby. Navyše trhy pozitívne prijali aj slová amerického ministra financií Stevena Mnuchina o tom, že daňové reforma by mohla byť hotová do konca roka a mohla by platiť spätne od jeho začiatku.

DLHOPISOVÉ TRHY

Konštruktívna nálada na finančných trhoch vďaka už zmienenému faktu, že škody po hurikáne Irma nie sú až tak katastrofálne, hoci nie sú malé, ako aj faktu, že nervozita okolo Severnej Kórei ustupuje posunuli výnosy na štátnych dlhopisoch Spojených štátov aj Nemecka nahor. Navyše opäť svitá nádej na skoré doručenie americkej daňovej reformy.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato ostalo v defenzíve vďaka zníženej averzii voči riziku a rastu výnosov na dlhopisových trhoch. Ropa rástla, keď produkcia kartelu OPEC v auguste klesla a navyše organizácia predikuje silnejší dopyt v roku 2018. Okrem toho povedala, že hurikány Harvey a Irma budú mať len zanedbateľný dopad na dopyt po komodite.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár udržal ostatné zisky voči euru a vzájomný výmenný kurz sa udržal pod 120 dolárovými centami. Americkú menu podporili slová ministra financií Stevena Mnuchina o doručení daňovej reformy do konca roka ako aj zatváranie stávok na jeho oslabenie pred štvrtkovým zverejnením inflačných čísel z krajiny.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Včera sa vyjadril americký minister financií Steven Mnuchin k už dlho pripravovanej a neustále odsúvanej daňovej reforme. Povedal, že niet pochýb o tom, že akciové trhy majú očakávania, a mi reformu doručíme, čo vytvorí priestor pre významný ekonomický rast. Zároveň dodal, že nové daňové pravidlá by mohli platiť spätne od januára. No opäť neprezradil veľa detailov, a podobne ako predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan povedal, že daňové sadzby budú nižšie, ale určite to nebude 15-percentná úroveň, ako pôvodne sľuboval prezident Donald Trump.

Z makrodát bol včera v USA zverejnený report tvorby a fluktuácie pracovných miest- tzv. JOLTS report za mesiac júl. Vytvorených bolo až 6,17 milióna pracovných pozícií, čo prekonalo očakávania trhu o 170 tisíc. Júlové vytvorené pracovné miesta tak dosiahli najvyššiu hodnotu od roku 2000. Podľa Ministerstva práce USA vzrástlo aj zamestnávanie, avšak rekordný počet otvorených miest indikuje vysoký dopyt zamestnávateľov no nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pri ponúkaných mzdových podmienkach.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

V Európe nebudú zverejnené žiadne dôležité makrodáta. Vystúpenie však bude mať šéfekonóm ECB Peter Praet.

V USA je na pláne augustový index cien výrobcov (PPI) pred zajtrajším ostro sledovaným zverejnením spotrebiteľskej inflácie.

ZAUJALO NÁS

Rakúsko vydalo storočné dlhopisy

Rakúsko ocenilo svoju emisiu dlhopisov v objeme 3,5 miliardy euro so splatnosťou sto rokov výnosom 2,112 percenta. Emisia sa tak stala najväčšou spomedzi ponúk storočných dlhopisov, čo značí zvýšený dopyt investorov po extrémne dlhodobých investíciách. Ponuky investorov pri tom presiahli až 11,4 miliardy eur. Rakúsko sa pridalo ku Belgicku a Írsku, ktoré minulý rok emitovali po 100 miliónoch eur storočných dlhopisov, avšak v nie vo verejnej ponuke. Trend dopytu po dlhých splatnostiach štátnych dlhopisov naznačuje aj minuloročný objem 63,5 bilióna euro. V tomto roku investori už investori stihli nakúpiť dlhopisy v objeme 43,6 miliárd euro so splatnosťami nad 30 rokov.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky