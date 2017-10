Ranný prehľad trhov 19. 10. 2017

Dow Jones prvýkrát zatváral nad hladinou 23-tisíc bodov.

Čínsky prezident Xi Jingping nestanovil kvantitatívne ciele rastu HDP.

V USA nastali pokroky medzi politikmi pri rokovaní ohľadne novej daňovej legislatívy.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy v Európe aj v Spojených štátoch rástli, keď väčšina firiem zatiaľ prekonáva očakávania pri reportovaní hospodárskych výsledkov za tretí kvartál. Dow Jones prepisoval historické maximá, keď prvýkrát v histórii zatváral nad hranicou 23-tisíc bodov vďaka silným výsledkom IT giganta IBM, ktorý zaznamenal najväčší jednodenný rast akcie od roku 2009.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch rástli, keď trh začína zaceňovať väčšiu pravdepodobnosť zvyšovania sadzieb podľa dot-plot grafu Fedu pri silnom americkom trhu práce a špekuláciách, že novým šéfom centrálnej banky by mohol byť skôr jastrab. Prispela k tomu aj celkom priaznivý výhľad na ekonomiku zo zverejnenej Béžovej knihy Fedu a správy o progrese pri rokovaniach ohľadne daňovej reformy v USA.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa dostalo pod predajný tlak pri raste výnosov na dlhopisoch a pri pretrvávaní optimistickej nálady na trhoch. Ropa ďalej rástla pri poklese jej amerických zásob za uplynulý týždeň, ako aj pre stále zvýšenú nervozitu okolo Kurdistanu.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár včera mierne posilnil voči zvyšku hlavných svetových mien, keď čerpal energiu najmä z toho, že americkí politici dosiahli pokrok pri rokovaní o znižovaní daní.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Ešte raz sa vraciame k včerajšiemu prejavu čínskeho prezidenta Xi Jingpinga na 19. Kongrese Komunistickej strany, ktorý síce načrtol dlhodobý plán, ale nezmienil kvantitatívne ciele rastu do roku 2020, ako to robili v minulosti jeho predchodcovia. Bolo to zrejme aj cielené a zámerné preto, aby mala vláda väčšiu flexibilitu v nasledujúcich rokoch. Jingpingovo celkové vystúpenie zdôrazňovalo potrebu reforiem na ponukovej strane ekonomiky, bol zmienený vyspelý výrobný sektor a niektoré iné sektory ekonomiky boli menované ako nové zdroje rastu vrátane high end spotreby, inovácie, zelenej ekonómie a nízkej produkcie uhlíka, zdieľanej ekonomiky či moderných zásobovacích reťazcov. Prezident zdôraznil, že vláda by mala signifikantnejšie podporiť prístup na trh v sektore služieb. Už včera sme zmienili, že ohľadom realitného sektora hovoril, že má slúžiť na bývanie a nie na špekulácie, za čo zožal obrovský potlesk od reprezentantov strany. Dodal, že vláda chce podporiť trh s nájomným bývaním, čo by mohlo trh nehnuteľností spraviť viac stabilnými. Ohľadne fiškálnej reformy vyjadril snahu o zlepšenie koordinácie medzi centrálnou a lokálnymi vládami. Ohľadne menovej politiky okrem iného povedal, že krajiny potrebuje vybudovať rámec dva piliere- pre samotnú menovú politiku ako aj pre makroprudenčný dohľad.

Včera bola zverejnená aj Béžová kniha Fedu o stave ekonomik v jednotlivých regiónoch Spojených štátov. Ponúkla relatívne optimistický obraz na stav ekonomiky, pri zotrvaní miernych inflačných tlakov napriek silnému trhu práce, kde zamestnávatelia majú problémy s obsadzovaním voľných pozícií.

V USA nastali pokroky medzi politikmi pri rokovaní ohľadne novej daňovej legislatívy. Do konca tohto týždňa by mal Senátom prejsť tzv. budget resolution bill, ktorý by umožnil zvýšiť deficit o 1,5 bilióna dolárov v nasledujúcich 10 rokoch. Tento krok je nutný na formálne začatie procesu zmeny daní.

Včera mali vystúpenia aj viacerí centrálni bankári z ECB a Fedu. Bill Dudley, šéf newyorského Fedu povedal, že dot-plot graf hovoril v tomto roku o troch zvýšeniach sadzieb, a tie budú aj doručené, čím implicitne povedal, že trh sa má pripraviť na zvýšenie sadzieb v decembri. Ohľadne skorého prijatia daňovej reformy a fiškálnych stimulov bol skeptický a preto ich nemá ani zahrnuté vo svojich prognózach. Jeho kolega Patrick Harker takisto potvrdil, že je primerané ešte raz do konca roka zvýšiť sadzby. Sabine Lautenschlaegerová z ECB jasne indikovala, že v budúcom roku nastal čas postupne a úplne zastaviť kvantitatívne uvoľňovanie. Šéf Bank fo France Francois Villeroy de Galhau takisto konštatoval, že je potrebné adekvátne a postupne zredukovať kvantitatívne uvoľňovanie, keďže ECB sa darí priblížiť k inflačnému cieľu. Ďalší člen Rady guvernérov Ardo Hansson pripomenul, že ekonomika je v omnoho lepšej pozícii ako pred rokom a aj dôvera ekonomických subjektov je silnejšia. A aj preto chce vidieť redukciu kvantitatívneho uvoľňovania. Včera mal vystúpenie aj samotný šéf ECB Mario Draghi a tak, ako tísickrát pred tým zdôraznil, že je potrebné robiť štrukturálne reformy a príležitosť na ne je práve teraz v časoch uvoľnenej menovej politiky.

Dnes začína samit EÚ na ktorom sa bude diskutovať o brexite. Prezident EÚ Donald Tusk neočakáva veľký prielom rokovaní na tomto stretnutí.

Zaujímavou správou, je že nemecký Ústavný súd zamietol návrh, ktorým žiadali navrhovatelia, aby Bundesbanka obmedzila spoluprácu s ECB na programe kvantitatívneho uvoľňovania. Hlavných argumentom navrhovateľov bolo, že kvantitatívne uvoľňovanie narušuje zákaz monetárneho financovanie v EÚ a ECB tak prekračuje svoj mandát.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Už v skorých ranných hodinách boli zverejnené z Číny čísla rastu HDP za tretí kvartál, ktorý dosiahol 6,8-percentné medziročné tempo v súlade s očakávaniami a oproti druhému kvartálu to predstavuje marginálne spomalenie o 0,1 percentuálneho bodu. Na medzikvartálnej báze rástli ekonomiky 1,7-percentným tempom, takisto v súlade s očakávaniami a len o jednu desatinu pomalšie ako za predošlý štvrťrok. Maloobchodné tržby v Číne rástli 10,3 percentným medziročným tempom v septembri, čo predstavuje zrýchlenie z 10,1 percentného rastu za predchádzajúci mesiac. Priemyselná produkcia takisto akcelerovala za september svoje tempo na 6,7 percenta medziročne z 6,0 v auguste a mierne prekonala konsenzus. Tempo investícii (mimo vidieka) od začiatku roka do septembra sa na medziročnej báze mierne spomalilo zo 7,8 percenta na 7,5 percenta, čo je dve desatiny pomalšie ako čakal konsenzus trhu.

V Európe budú zverejnené len čísla maloobchodných tržieb z Veľkej Británie za september. V USA sa bude pozornosť trhu sústreďovať najmä na zverejnenie októbrového prieskumu Philly Fedu.

Trhy budú pozorne sledovať aj samit EÚ, kde sa bude diskutovať o brexite.

ZAUJALO NÁS

University of Pensylvania vyprodukovala najviac miliardárov

Podľa rebríčku spoločnosti Forbes je University of Pensylvania najúspešnejšia v počte miliardárov, ktorí túto školu absolvovali. Vďačiť za to môže najmä Wharton School of Business, z ktorej vyšlo 18 miliardárov, medzi inými súčasný prezident USA Donald Trump alebo šéf Tesly Elon Musk. Na druhom mieste s 13 miliardármi sa umiestnila Stanfordská univerzita najmä z technologického odvetvia, kde svoje vzdelanie získali napríklad spoluzakladateľ aplikácie WhatsApp Brian Acton alebo spoluzakladateľ Snapchatu Bobby Murphy. Tretie miesto obsadila Yale University taktiež s 13 miliardármi.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.