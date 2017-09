Ranný prehľad trhov 19. 9. 2017

Americké akcie opäť prepisovali historické maximá.

Zlato pokračuje v poklese.

Dolár drží zisky pred začiatkom dvojdňového zasadnutia Fedu.

AKCIOVÉ TRHY

Americké akciové trhy opäť prepisovali historické maximá a rástli aj európske, keď sa pominulo geopolitické napätie zo Severnej Kórey, zrazu začalo svietiť svetlo možnej spolupráce Bieleho domu s Kongresom v USA a globálna ekonomika a firemné zisky dynamicky rastú pri len pozvoľnom raste inflácie.

DLHOPISOVÉ TRHY

Konštruktívna nálada na trhoch sa pretavovala do poklesu cien bezpečne vnímaných dlhopisov Spojených štátov, kde trhy očakávajú stredajšie oznámenie začiatku redukcie súvahy Fedu a augustové inflačné dáta z krajiny ukazujú prvé znaky dynamickejšieho odrazu. To by mohlo znamenať, že Fed doručí ešte jedno zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov do konca tohto roka.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato opäť klesalo, za čím stál pokles averzie voči riziku a rast výnosov na dlhopisových trhov. Ropa WTI sa stabilizovala tesne pod 50-dolárovou hranicou a Brent na 55-dolárovej kóte, keď sa zlepšujú prospekty dopytu po komodite na rok 2017 a zároveň klesajú jej globálne zásoby.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár si v úvode týždňa udržal zisky z predchádzajúcich dní, keď trhy opäť zvyšujú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedom do konca roka pri prvých náznakoch zrýchlenia rastu inflácie v USA. Americká mena benefituje aj z opätovne rastúceho presvedčenia, že americký prezident Donald Trump dokáže doručiť do konca roka zníženie daní a bude schopný presadiť v Kongrese ďalšie prorastové reformy.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Eurostat včera zverejnil finalizované indexy spotrebiteľských cien v eurozóne za august. Inflácia v menovej únii rástla medzimesačne aj medziročne očakávaným tempom 0,3 a 1,5 percenta. Medziročná zmena sa priblížila k dvojpercentnému cieľu ECB, pričom však centrálna banka očakáva spomalenie rastu inflácie začiatkom roka až pod jedno percento.

Ardo Hansson z ECB potvrdil, že solídny ekonomický rast eurozóny umožní znížiť menový stimul ECB, no normalizácia menovej politiky bude pozvoľná. Zároveň povedal, že forward guidance ohľadne úrokových sadzieb by mohol byť viac precíznejší.

Šéf Bank of England Mark Carney potvrdil potrebu zredukovať menové stimuly, ak sa britská ekonomika bude vyvíjať podľa očakávaní centrálnej banky.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnes sa pozornosť trhov na poli makrodát bude sústreďovať na septembrový investorský prieskum ZEW z Nemecka.

V USA budú zverejnené importné ceny za august a bude zaujímavé sledovať, ako sa na nich prejavil efekt slabého dolára. Okrem toho budú zverejnené augustové dáta začatej výstavby a vydaných stavebných povolení.

ZAUJALO NÁS

Neignorujte kryptomeny, vyzýva centrálna banka centrálnych bánk

Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), ktorá ja často prezývaná ako centrálna banka centrálnych bánk vo svojom štvrťročnom reporte konštatuje, že centrálne banky si nemôžu dovoliť ignorovať kryptomeny, keďže môžu predstavovať riziko pre stabilitu finančného systému. Podľa BIS sa budú musieť centrálne banky zamyslieť, či by sami nemali emitovať digitálnu menu a aké vlastnosti by mala mať. Do úvahy by mali byť brané nielen otázky súkromia a efektivity platobných systémov ako aj dopady na menovú politiku či celkové fungovanie ekonomiky.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.