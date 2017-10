Ranný prehľad trhov 20. 10. 2017

Európske akcie v stratách pre negatívny sentiment z Katalánska.

Vedúcim kandidátom na post šéfa Fedu je v Bielom dome centrálny bankár Jerome Powell.

Šéf čínskej centrálnej banky Zhou Xiaochuan varoval pred rizikom prasknutia bubliny na trhu aktív.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy končili v červených číslach, pod čo sa podpísalo zhoršenie sentimentu po tom, ako španielska vláda oznámila prebratie kontroly nad Katalánskom, keď jeho predstavitelia včera do desiatej dopoludnia, dokedy bol deadline, neobjasnili svoj postoj k (ne)vyhláseniu nezávislosti. Americké akcie boli preto tiež pod tlakom, no v závere straty vymazali, pričom technicky Dow Jones opäť prepisoval historické maximá v reakcii na rast špekulácií, že novým šéfom Fedu by mohol byť Jerome Powell, ktorý má skôr holubičí postoj ohľadne sprísňovania menovej politiky.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch mierne klesli v reakcii na zvýšenú nervozitu okolo Katalánska. Pokles však bol limitovaný špekuláciami, že ECB bude len pomaly odstraňovať menovú akomodáciu a Fed nedoručí toľko zvýšení sadzby po 25 bázických bodov, koľko odprezentoval v dot-plot grafe.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa pri poklese výnosov štátnych dlhopisov a zvýšeniu nervozity okolo Katalánska posunulo nahor. Ropa naopak strácala, keď časť trhu realizovala zisky z predchádzajúcich stávok na jej rast.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár klesol voči euru na šesťdňové minimá, keď sa vzájomný výmenný kurz posunul nad 118,5 dolárového centu, keď sa trh priklonil k tomu, že novým šéfom Fedu by mohol byť Jerome Powell, ktorý preferuje veľkú opatrnosť pri zvyšovaní sadzieb.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Katalánsky prezident Carlos Puigdemont sa jasne nevyjadril do včerajšieho deadlinu Madridu, ako je to s katalánskou nezávislosťou. Madrid následne reagoval, a aktivoval článok 155 ústavy (prvýkrát v histórii), ktorým preberá kontrolu nad regionálnou samosprávou. Spravodajské portály následne písali, že v pondelok sa chcú katalánski lídri stretnúť ohľadne ďalšieho postupu.

Včera sa začal aj samit EÚ, kde nenastali žiadne zásadnejšie posuny ohľadne brexitu. Hlavným problémom je finančné vysporiadanie rozvodu medzi Londýnom a Bruselom. Na druhej strane stále na konci tunela vidieť svetielko po tom, ako nemecká kancelárka Angela Merkelová pripomenula, že v tomto momente nenastal dostatočný pokrok smerom k rokovaniam o obchodných vzťahoch, no vývoj je dosť povzbudivý na to, aby sa pokračovalo v prvom kole rokovaní (o vysporiadaní záväzkov). Zároveň pomerne nepodložene optimisticky dodala, že sú nulové indikácie, ktoré by hovorili o tom, že brexitové rokovania budú neúspešné.

Spravodajský server Politico uviedol, že vedúcim kandidátom na post šéfa Fedu u Bieleho domu je súčasný centrálny bankár Jerome Powell po tom, ako prezident Donald Trump dokončil rozhovory so všetkými piatimi hlavnými kandidátmi. Včera navyše agentúra Bloomberg uviedla, že minister financií Steven Mnuchin takisto favorizuje Powella a okrem neho aj prefesora Stanfordu JohnaTaylora.

Včera v súlade s očakávaniami bol v americkom senáte tesnou väčšinou 51-49 hlasom schválený rozpočtový dokument na fiškálny rok 2018, ktorý otvára možnosť pre úpravu daňovej legislatívny.

Zaujímavosťou včerajšieho dňa je výstraha šéfa čínskej centrálnej banky Zhou Xiaochuana, ohľadne možného „Minského momentu“ pre ekonomiku, keďže očakávania môžu byť príliš optimistické ohľadom toho, že všetko pôjde hladko. Nešpecifikoval však aké aktíva mal na mysli pri naznačovaní rizika veľkej korekcie, no zdôraznil vysokú zadlženosť čínskych firiem pre neadekvátne financovanie a neefektívnu alokáciu kapitálu nimi.

Čínska ekonomika rástla v treťom kvartáli tohto roku podľa očakání medziročne tempom 6,8 percenta, čo je spomalenie o jednu desatinu percenta voči predošlému kvartálu. Čína je navyše na najlepšej ceste prekonať cieľové tempo rastu 6,5 percenta pre tento rok. Navyše má našliapnuté aj na prvú akceleráciu rastu od roku 2010. Je však potrebné poznamenať, že solídny rast mohol byť dôsledkom masívnej monetárnej a fiškálnej podpory v roku 2016. V Číne boli okrem toho zverejnené čísla maloobchodných tržieb a priemyselnej produkcie za mesiac september, pričom obe zverejnenia prekonali očakávania o jednu desatinu percenta, rastami o 10,3 a 6,6 percenta.

V poobedných hodinách boli včera v USA zverejnené pravidelné reporty žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Nové žiadosti za týždeň končiaci 14. októbrom poklesli na najnižšiu úroveň od marca 1973 na 222 tisíc, výrazne prekonávajúc očakávania na úrovni 240 tisíc žiadostí. Pokračujúce žiadosti poklesli o 16 tisíc na 1888 tisíc. Výrazný pokles však môže odrážať problémy pri započítaní Columbus Day do prieskumu. Report potvrdil aj pokles žiadostí v štátoch zasiahnutých hurikánmi.

Pozitívny októbrový výhľad na podnikateľské prostredie priniesol Philadelphia Fed, ktorého index vzrástol na 27,9 bodov po dvoch mesiacoch poklesov, pričom konsenzus očakával zhoršenie nálady v sektore. Index vedúcich indikátorov pre mesiac september poklesol o dve desatiny percenta, čo by mohlo poukázať na mierne zhoršenie makroekonomických ukazovateľov v budúcnosti.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Ráno boli zverejnené septembrové čísla indexu cien výrobcov z Nemecka, ktorý oproti augustu zrýchlil tempo svojho rastu nad očakávania, keď jeho medziročný rast dosiahol 3,1 percenta po 2,6-percentnom v auguste.

Trhy si budú dnes všímať pokračovanie korporátnej výsledkovej sezóny za tretí kvartál a správy zo samitu EÚ ako aj vývoj v Katalánsku. Okrem toho budú mať vystúpenia šéfka Fedu Janet Yellenová a jej kolegyňa Loretta Mesterová ako aj Jens Nowotny z ECB.

ZAUJALO NÁS

ECB podporuje rast miezd

Jeden z centrálnych bankárov eurozóny Ewald Nowotny by rád videl rast miezd zamestnancov. Príčinou však nie je ich blahobyt ale skôr tlak na lenivú infláciu v menovej únii, ktorý by ECB pomohol nahradiť aktuálne monetárne stimuly. Rast miezd je podľa neho navyše na mieste, keďže eurozóna dosahuje pomerne nízku nezamestnanosť. K tejto myšlienke sa pridal aj Mario Draghi, ktorý rast miezd označil za kľúčovým pre udržateľný rast inflácie. Na mzdy je však tvorený malý tlak, čoho príčinou sú často iné ako finančné benefity, ako napríklad flexibilná či nižšia pracovná doba.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.