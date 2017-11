Ranný prehľad trhov 21. 11. 2017

Angele Merkelovej sa nedarí zložiť nemeckú vládu.

Janet Yellenová ponúkla svoju rezignáciu z postu šéfky Fedu.

Zlato zaznamenalo najvyšší pokles za posledné dva mesiace.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku rástli, zatiaľ čo investori sledovali politické dianie v USA aj v Európe. Pozornosť sa z daňovej reformy v USA na teraz presunula na politickú situáciu v Nemecku, kde sa Angele Merkelovej nepodarilo zložiť vládu a krajine hrozia predčasné voľby. Americké trhy bez zmeny absorbovali aj odovzdanie rezignácie šéfky Fedu Janet Yellenovej prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov pri miernom raste rizikového apetítu investorov zaznamenali len menší rast v USA. Z pohľadu monetárnej politiky USA, investori neočakávajú zmeny v jej smerovaní pri výmene šéfov Fedu, keďže od nástupcu Janet Yellenovej, Jeromea Powella sa očakáva veľmi podobný prístup.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato pri raste akcií a najmä posilnení dolára zaznamenalo najväčší pokles od septembra. Pokles zaznamenali aj ropné benchmarky, ktoré taktiež zaťažil silnejší dolár, čím vymazali časť piatkových ziskov.

DEVÍZOVÉ TRHY

Americký dolár zaznamenal prvé významnejšie posilnenie voči košu hlavných zahraničných mien po prevažne stratovom minulom týždni. Euro voči doláru pri neistote o budúcnosti vlády najväčšej ekonomiky monetárnej únie oslabilo o pol percenta a menový pár sa na konci seansy obchodoval za 117,3 dolárových centov.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Zverejnené čísla indexov cien výrobcov z Nemecka za október rástli v súlade s očakávaným tempom 0,3 percenta medzimesačne a 2,7 percenta medziročne.

Počas pomerne chudobného dňa na ekonomické zverejnenia mohli trhy sledovať vyjadrenie prezidenta ECB Maria Draghiho, ktorý však len zopakoval že inflačné tlaky sú aj naďalej utlmené a že rast miezd potrebuje viac času. Okrem toho podotkol že nesplácané úvery sú v eurozóne problémom, ktorý sa musí spoločne riešiť, pričom sa však nesmú vytvoriť destabilizačné efekty, ktoré by mohli vystrašiť obyvateľov.

Trhy z rána ovplyvnilo najmä zlyhanie pokusov o zloženie vlády v Nemecku. Angele Merkelovej sa nateraz vládu zostaviť nepodarilo, no zostavenie minoritnej vlády vylúčila. SPD navyše naďalej zostavenie Veľkej koalície odmieta a potenciálni partneri Merkelovej strany taktiež nevedia nájsť spoločné riešenie, čo naznačuje predčasné voľby v budúcom roku. Nemecký Dax tieto správy však ťažili len hodinu a štvrť, po ktorej sa dostal z negatívneho teritória aby napriek tomu uzavrel s polpercentným ziskom. V posledných rokoch však potenciálne negatívne vnímané správy nedržia trhy v napätí príliš dlho. Príkladom je Brexit či prezidentské voľby v USA v minulom roku.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnešný deň opäť makro dátami veľmi neprekvapí. V USA vystúpi šéfka Fedu Janet Yellenová na Stern Business School. Ešte predtým bude mať vystúpenie aj člen ECB Benoit Coeure vo Frankfurte.

ZAUJALO NÁS

Autobusy v Londýne budú môcť jazdiť na bio palivo z kávy

Ikonické červené londýnske doubledeckre by už čoskoro mohli byť poháňané bio palivami čiastočne vyrobenými z kávového odpadu. Palivo má dodávať demonštratívny projekt spoločnosti Bio-bean Ltd., ktorý spolu s gigantom Royal Dutch Shell prevzal iniciatívu. Produkcia takéhoto paliva by mala ročne dosahovať približne 6000 litrov. Veľká Británia pri tom ročne vyprodukuje približne 500 tisíc ton kávového odpadu. Po spracovaní je bio palivo zmiešané so štandardným dieselom v danom pomere. Okrem toho z pevnej časti odpadu spoločnosť vyrobí približne 50 tisíc ton brikiet na vykurovanie v domácnostiach.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.