Ranný prehľad trhov 22. 11. 2017

Americké akciové trhy prepisovali historické maximá, keď sa pozornosť investorov opäť upriamila na robustný stav globálnej ekonomiky a odklonila sa od politických otáznikov okolo daňovej reformy.

Americká výnosová krivka najplochejšia za ostatnú dekádu, čo môže podkopávať investičnú aktivitu.

V Nemecku sa špekuluje, že vláda by mohla byť sformovaná z CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD.

AKCIOVÉ TRHY

Široký index amerických akcií S&P 500 po krátkej prestávke opäť prekonal historické rekordy, pričom počas obchodnej seansy po prvýkrát prekonal aj hranicu 2600 bodov, čo je navyše už štvrtý okrúhly míľnik v tomto roku. Investorov na oboch kontinentoch v optimizme drží solídny globálny rast ako aj lepšie ako očakávané hospodárske výsledky spoločností. Naopak politická nervozita okolo daňovej reformy v USA a zostavovania vlády v Nemecku sa dostala na vedľajšiu koľaj.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy štátnych dlhopisov USA a Nemecka poklesli o jeden bázický bod. Výnosy nemeckých desaťročných dlhopisov poklesli aj napriek vysokej pravdepodobnosti predčasných volieb na takmer dvojtýždňové minimá, keďže ekonomický rast krajiny by nemal byť ohrozený. Zaujímavosťou však je pokračovanie splošťovania výnosovej krivky USA, kde rozdiel medzi výnosom dvojročného a 10-ročného dlhopisu klesol pod 60 bázických bodov prvý krát za dekádu. Existujú obavy, či to nepredznamenáva príchod krízy, keďže každú doterajšiu predznamenávalo práve toto splošťovanie.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato spolu so striebrom po pondelkovom prudšom poklese vymazalo počas včerajšej obchodnej seansy približne pätinu strát, pod čo sa podpísalo aj mierne oslabenie dolára. Pondelkové pohyby prehodnocovali aj obchodníci s ropou, ktorej benchmarky taktiež zmazali väčšinu strát.

DEVÍZOVÉ TRHY

Americký dolár poklesol voči košu hlavných zahraničných mien, po informáciách o progrese v rokovaniach ohľadom Severoamerickej zóny voľného obchodu, známej ako NAFTA. Zo správ najviac profitoval kanadský dolár a mexické peso, ktoré poskočilo na viac ako mesačné maximá.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Včerajší deň bol opäť na makro dáta chudobný. Trhy mohlo zaujať vystúpenie člena ECB Benoita Couereho, ktorý vo Frankfurte zopakoval svoje očakávania, že výhľad úrokovej sadzby časom získa väčšiu dôležitosť ako program kvantitatívneho uvoľňovania.

Vo svojom prejave v neskorých hodinách nášho času šéfka Fedu Janet Yellenová vyhlásila, že americká centrálna banka je blízko dosiahnutia svojich cieľov. Opäť podporila postupné zvyšovanie úrokovej sadzby a varovala pred ponechaním inflácie dlhodobo pod dvojpercentnou hranicou, ako aj prílišným tlačením na zníženie miery nezamestnanosti. Okrem toho podotkla, že Fed sa chce vyhnúť doterajšej politike „boom and bust“, teda výraznej podpore ekonomike, ktorá sa prehreje a dostane sa do recesie.

V Nemecku pokračujú za oponou horúčkovité rokovania ohľadne zostavenia novej vlády po tom, ako „pytačky“ medzi CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej, liberálmi z FDP a ľavicovými zelenými cez víkend stroskotali s cieľom vyhnúť sa predčasným voľbám. Rôzne zdroje uvádzajú, že priebehajú tajné rokovania medzi CDU/CSU a socialnymi demokratmi, hoci oficiálne SPD hovorí, že do vlády s CDU/CSU po prehratých voľbách nepôjde.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnešný deň bude makro dátami pre zmenu nabitý, keďže v USA je zajtra Deň vďakyvzdania. V USA budú zverejnené žiadosti o podporu v nezamestnanosti, spolu s odhadovanými objednávkami tovarov dlhodobej spotreby v októbri. Neskôr bude zverejnená finalizovaná spotrebiteľská dôvera podľa University of Michigan za november.

Nakoniec bude zverejnená zápisnica z posledného zasadnutia Fedu, ktorá môže ukázať sentiment medzi členmi Výboru pre operácie na voľnom trhu a uistiť trh ako budú centrálni bankári postupovať na poslednom zasadnutí v tomto roku v decembri.

ZAUJALO NÁS

Globálny predaj elektromobilov sa zvyšuje

Globálny predaj elektromobilov vzrástol v treťom kvartáli medziročne o 63 percent, pričom oproti druhému kvartálu tohto roku vzrástol o 23 percent. V treťom štvrťroku bolo predaných 287-tisíc elektromobilov a plug-in hybridov. Vyplýva to z reportu Bloomberg New Energy Finance. Hnacím motorom rastu bol najmä robustný dopyt v Číne, kde sú elektromobily výrazne podporované vládou vzhľadom na silné znečistenie ovzdušia v mestách. Podľa reportu by navyše predaje takýchto vozidiel mohli v tomto roku po prvýkrát v histórii prekonať hranicu jedného milióna.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.