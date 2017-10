Ranný prehľad trhov 27. 10. 2017

ECB podľa očakávaní predĺžila kvantitatívne uvoľňovanie a zredukovala mesačné nákupy aktív.

ECB však nedeklarovala jasný koniec programu a naznačila, že ho náhle neukončí, čo je vnímané ako holubičí signál.

Podľa servera Politico súčasná hlava Fedu Janet Yellenová je von z hry o ďalšieho šéfa centrálnej banky.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy prudko rástli po tom, ako ECB „holubičo“ predĺžila program kvantitatívneho uvoľňovania minimálne do septembra 2018 (teda s otvoreným koncom) pri redukcii mesačných nákupov aktív na polovicu- teda na 30 miliárd eur. Súčasne však konštatovala, že je stále potrebná uvoľnená menová politika a dodala, že bude reinvestovať maturujúce dlhopisy po predĺžený čas po ukončení kvantitatívneho uvoľňovania a sadzby zvýši takisto ďalej za horizontom ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania. Wall Street takisto končila v ziskoch, kam ju poslali robustné kvartálne koprorátne výsledky.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch eurozóny klesali, keď trhy posúvajú očakávania prvého zvýšenia sadzieb ECB až začiatok leta 2019, keď ECB včera predĺžila program kvantitatívneho uvoľňovania minimálne do septembra 2018, no jej sprievodný jazyk bol holubičí, keď jasne nestanovila termín jeho konca a ponechala si flexibilné otvorené dvere, opäť zdôraznila, že môže v prípade potreby dokonca pridať monetárnu akomodáciu a expliticitne konštatovala, že bude pokračovať v reinvestovaní maturujúcich dlhopisov aj po predĺžený čas po ukončení programu kvantitatívneho uvoľňovania. Naopak výnosy amerických štátnych dlhopisov rástli, keď aj Snemovňa reprezentantov schválila po Senáte rozpočtovú rezolúcou na budúci fiškálny rok, čo úplne otvorilo cestu zavedeniu daňovej reformy.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa dostalo pod predajný tlak najmä v dôsledku posilnenia sa dolára na pozadí holubičieho rozhodnutia ECB o predĺžení a zredukovaní programu nákupu aktív a očakávaní prijatia daňovej reformy v USA do konca roka. Ropa WTI sa posunula na šesťmesačné maximá, keď čerpala rastovú energiu zo zdôraznenia Saudskej Arábie, že chce znížiť stav globálnych zásob komodity vo vyspelých krajinách na päťročný priemer OECD. Plusom pre čierne zlato bolo aj pokračovanie napätia okolo Kurdistanu či očakávania Medzinárodnej energeticke agentúry o zdvojnásobení spotreby ropy v regióne juhovýchodnej Ázie do doku 2040.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro kleslo voči doláru k hranici 116 dolárových centov v reakcii predĺženie kvantitatívneho uvoľňovania ECB minimálne o deväť mesiacov, pričom centrálna banka ho necháva otvorené a teda nepovedala presný koniec programu. Zopakovala, že sadzby ostanú na súčasných úrovniach po predĺžený čas po ukončení kvantitatívneho uvoľňovania a rovnako aj po jeho konci bude po predĺžený čas pokračovať reinvestovanie maturujúcich dlhopisov. Súčasne zopakovala potrebu uvoľnenej menovej politiky pre dosiahnutie inflačného cieľa.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Európske centrálna banka včera doručila podľa očakávaní predĺženie a zredukovanie objemu kvantitatívneho uvoľňovania s doprovodným holubičím slovníkom. ECB predĺžila program kvantitatívneho uvoľňovania minimálne do septembra 2018 a od januára zredukuje objem mesačných nákupov na 30 miliárd eur. Jasne však nedeklarovala, že program skončí v septembri, a jej prezident Mario Draghi na tlačovej konferencii povedal, že môže byť upravený podľa potreby (najmä vzhľadom na vývoj inflácie). Zároveň naznačil, že nepríde k ich náhlemu ukončeniu, čo značí, že by mohli pokračovať aj po septembri 2018. Forward guidance ohľadne úrokových sadzieb ostal nezmenený, keď ECB vyhlásila, že ostanú na súčasných úrovniach po predĺžený čas po ukončení kvantitatívneho uvoľňovania. Inak povedané, prvé zvýšenie sadzieb možno očakávať najskôr v lete 2019. ECB povedala, že bude pokračovať v reinvestovaním maturujúcich dlhopisov takisto po predĺžený čas po ukončení samotného programu nákupu aktív. ECB bude navyše dodávať likviditu do trhu cez refinančné tendre za fixnú sadzbu v plnom objeme (teda toľko koľko si trh zapýta). Ohľadne ekonomiky eurozóny mala ECB pozitívny výhľad a to isté platí (čiastočne) aj o inflácii, no stále je podľa banky potrebná uvoľnená menová politika na dosiahnutie inflačného cieľa. Zaujímavosťou je, že rozhodnutie o rekalibrácii menovej politiky nebolo jednohlasné.

Americký spravodajský server Politico prišiel včera s informáciou, že súčasná hlava Fedu Janet Yellenová vypadla z hry o to, kto bude stáť na čele centrálnej banky, keď viacerí republikáni žiadali svojho prezidenta Donalda Trumpa, aby urobil zmenu na čele. Zdá sa teda, že rozhodovať sa bude medzi súčasným centrálnymi bankárom Jeromom Powellom a Jonhom Taylorom, profesorom Stanfordu.

Včera nastal aj určitý posun ohľadne Katalánska. Lokálny prezident Carlos Puigdemont včera nevyhlásil ani nezávislosť ani predčasné voľby, hoci o nich zvažoval. No podľa vlastných slov odpoveď od Madridu. Teraz je podľa neho na katalánskom parlamente, ako bude reagovať na aktiváciu článku 155 španielskej ústavy ohľadne odobratia samosprávy regiónu. Trhy Puigdemontove kroky vnímajú ako zmiernenie jeho rétoriky ohľadne samostatnosti, čo prispelo k prudkému odrazu cien španielskych aktív (spolu s holubičím predĺžením kvantitatívneho uvoľňovania ECB).

Včera zverejnené žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenali len mierne zmeny z predchádzajúcich solídnych hodnôt. Nové žiadosti za týždeň končiaci 21. októbrom vzrástli o 10 tisíc na 233 tisíc oproti predchádzajúcej hodnote, ktorá bola revidovaná nahor o tisíc žiadostí na 223 tisíc. Pokračujúce žiadosti poklesli o tri tisíc menej ako očakával konsenzus. Nahor bola revidovaná aj predchádzajúca hodnota pokračujúcich žiadosti a to o 8 tisíc na 189 tisíc. Nové žiadosti stále indikujú silný pracovný trh, keďže sa držia výrazne pod 300 tisícovou hranicou. V USA boli okrem toho zverejnené aj zmeny vo veľkoobchodných a maloobchodných zásobách za mesiac september. Zásoby veľkoobchodov vzrástli len o tri desatiny percenta pri o jednu desatinu vyšších očakávaniach. Zásoby maloobchodníkov poklesli o jedno percento, vymazávajúc tak rast siedmych desatín percenta z predchádzajúceho mesiaca.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnes budú trhy sledovať najmä zverejnenie prvého odhadu rastu hrubého domáceho produktu USA v treťom kvartáli. Anualizovaný rast HDP by mal podľa očakávaní spomaliť z 3,1 percentného tempa na 2,6 percenta. Okrem toho budú v USA zverejnené aj výdavky osobnej spotreby ako aj ich jadrová forma, očistená o volatilné vplyvy cien potravín a energií. Nakoniec bude zverejnená spotrebiteľská dôvera podľa University of Michigan, ktorej index by mal poklesnúť o štyri desatiny.

ZAUJALO NÁS

Nemci by mohli tento víkend dostať zaplatené za používanie elektriny

Nemeckí producenti elektrickej energie by tento víkend mohli namiesto inkasovania poplatkov naopak za jej využívanie platiť. Podľa predpokladov by sa produkcia elektrickej energie mala v nedeľu zvýšiť na rekordné úrovne, čo zároveň stlačí jej ceny do negatívneho teritória. Vyplýva to z prieskumu agentúry Bloomberg.

Cena elektrickej energie by tak po prvý krát v tomto roku bola záporná celý deň, nie len v špecifických hodinách. Príliš veľkú generáciu energie majú na svedomí veterné elektrárne, ktoré majú operátori možnosť vypnúť, alebo práve zvýhodniť odber elektriny, čím získajú rovnováhu. Generácia veternými elektrárňami by mala v nedeľu dosiahnuť rekordných takmer 40 tisíc megawattov, čo je ekvivalentom približne 40 jadrových elektrární a dostatok energie pre pokrytie dopytu polovice Nemecka.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.