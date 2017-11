Ranný prehľad trhov 28. 11. 2017

Nudný štart trhov v novom týždni.

Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedom v decembri je 96-percentná.

AKCIOVÉ TRHY

Americké akciové trhy zaznamenali len minimálny pokles, keď nižšie ceny ropy zaťažili energetický sektor. Investorov však čaká rušný týždeň, keď sa pozornosť opäť začína upriamovať na daňovú reformu v USA, k čomu sa koncom týždňa pripoja aj dôležité makro dáta tejto krajiny.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy štátnych dlhopisov v USA a Nemecku poklesli, keď sa najväčšia ekonomika eurozóny každým dňom dostáva bližšie k sformovaniu novej vlády. Nervozitu na trhoch mohli vyvolať aj reporty o príprave ďalšieho raketového testu Severnej Kórei.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato vzrástlo na takmer jeden a pol mesačné maximá, pričom počas obchodnej seansy sa dostalo na dosah 1300 dolárovej hranice. Cena ropy mierne poklesla s blížiacim sa zasadnutím OPECu vo štvrtok, ktoré môže odhaliť plány predĺženia obmedzenej produkcie. Obchodníkov znervózňuje najmä fakt, že sa ešte stále nepotvrdili špekulácie o predbežných podmienkach údajne dohodnutých medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.

DEVÍZOVÉ TRHY

Americký dolár len mierne posilnil voči košu hlavných zahraničných mien, keď sa do popredia opäť dostáva daňová reforma v USA, ktoré tento týždeň čakajú aj zverejnenia dôležitých makro dát. Euro napriek pravdepodobne blížiacej sa dohode medzi dvomi najsilnejšími stranami v Nemecku o sformovaní vlády pokleslo voči americkému doláru, zaznamenávajúc tak prvý pokles za posledný týždeň.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Budúci šéf Fedu Jerome Powell povedal, že očakáva postupný rast sadzieb a redukciu bilancie centrálnej banky s cieľom udržať silný trh práce s infláciou postupne konvergujúcou k cieľu centrálnej banky. Ohľadne regulácii jasne deklaroval cieľ ich primerane uvoľniť. Jeho kolega Robert Kaplan deklaroval, že v decembri bude primerané zvýšiť sadzby pričom udržal si pohľad, že odstraňovanie menovej akomodácie bude len postupné. Ohľadne neutrálnej úrokovej sadzby povedal, že je pravdepodobne niekde na úrovni 2,5 percenta. Kaplan konštatoval, že mnohé faktory, ktoré tlmia infláciu sú dočasné, no súčasne priznal, že niektoré štrukturálne sily limitujú cenovú silu biznisov a budú mať vplyv aj na rast miezd. Vyjadril sa aj na tému deregulácie, kde je pre úľavu pre malé a stredné banky, hoci makroprudenciálna regulácia by nemala byť menená. Aj Neel Kashkari povedal, že v najbližšom čase možno očakávať zvyšovanie sadzieb. Aj na základe týchto slov je podľa cien úrokových futures pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v decembri 96-percentná.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

V eurozóne bude zverejnený vývoj menových agregátov za október. Dôležitejšie však budú vystúpenia amerických centrálnych bankárov – nového šéfa Fedu Jerome Powella, Billa Dudleyho a aj Patricka Harkera.

ZAUJALO NÁS

(I)racionálna hojnosť

Aj v nasledujúcom roku predpovedáme mierne nadtrendový rast globálnej ekonomiky, čo by malo pri tlaku na rast miezd a odraze cien energií posunúť infláciu nahor, hoci nie výrazne nad cieľové úrovne centrálnych bánk. No malo by to stačiť na to, aby postupovali ďalej s pozvoľnou normalizáciou menových podmienok. Bezpečne vnímané štátne dlhopisy Spojených štátov či Nemecka by tak mohli doručiť mierne záporný výnos, no investori na akciových trhoch by sa vyšších sadzieb, ktoré by mohli tlačiť na valuácie aj tak nemali veľmi obávať.

Hotovostné úrokové sadzby očistené o infláciu v USA boli pred predchádzajúcimi krízami minimálne vo výške dvoch percent a sotva budú pozitívne v druhej polovici roka 2018. A len jediný krát za posledných 30 rokov (v roku 1994) sa stalo, že medvedí trh na dlhopisoch zhodil aj akcie. A aj to nijako zásadným spôsobom, keď index MSCI World klesol o 2,5 percenta.

Jednoducho rok 2018 by mohol byť na akciových trhoch vo všeobecnosti rokom kontinuity zlatej rastovej rozprávky sčasti aj vďaka (i)racionálnej hojnosti. Hoci indexy by mohli rásť striedmejšie, keď by mali zaostávať za rastom firemných ziskov. Lídrom by mohli byť pri slabosti dolára a robustných miestnych makrofundamentoch najmä akcie rýchlo sa rozvíjajúcich trhov v čele s Čínou, Brazíliou či Ruskom.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.