Ranný prehľad trhov 30. 10. 2017

Americké akcie prepisovali historické maximá vďaka silných hospodárskym výsledkom Amazonu, Alphabetu a Microsoftu.

Euro ďalej pod tlakom po holubičom zasadnutí ECB.

Výnosy amerických dlhopisov zastavili rast, keď trhy špekulujú, že novým šéfom Fedu nebuje jastrab John Taylor.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy v piatok výrazne rástli, keď ich podporilo okrem solídnej výsledkovej sezóny firiem za tretí kvartál aj oslabenie sa eura ako reakcia na holubičie predĺženie a redukciu mesačných nákupov aktív v rámci kvantitatívneho uvoľňovania ECB. Výnimkou boli španielske akcie, ktoré klesli v reakcii na vyhlásenie samostatnosti Katalánska. Americké akcie prepisovali historické maximá takisto pre lepšie ako očakávané korporátne výsledky za tretí kvartál na čele s technologickými akciami Amazon, Alphabet a Microsoft.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy dlhopisov eurozóny ostali na znížených úrovniach zo štvrtka po zasadnutí ECB, keď centrálna banka nedoručila presný dátum konca kvantitatívneho uvoľňovania, a naznačila, že menová politika bude normalizovaná veľmi pozvoľne, a sadzby nebudú pravdepodobne zvyšované pred letom 2019, pričom trhy čakali skorší dátum. Výnosy amerických dlhopisov korigovali svoj predošlý rast v reakcii na rast špekulácií, že americký prezident Donald Trump uprednostní Jeromeho Powella na post nového šéfa Fedu pred jastrabo vnímaným Johnom Taylorom.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa posilnilo v reakcii na pokles výnosov amerických dlhopisov, reziduálne aj pre otázny vývoj v Katalánsku, ktoré formálne vyhlásilo nezávislosť od Španielska. Ropa Brent rástla nad 60-dolárovú hranicu a WTI sa posunula k 54 dolárom na osemmesačné maximá, keď sa zvyšuje očakávanie obchodníkov, že dohoda OPECu a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom o obmedzení produkcie bude predĺžená na stretnutí koncom novembra vo Viedni.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro pokračovalo v oslabovaní sa voči doláru v reakcii na holubičí výsledok zasadnutia ECB, ktorá jasne nestanovila koniec kvantitatívneho uvoľňovania a je pravdepodobné, že bude pokračovať aj po deväťmesačnom predĺžení, teda po septembri 2018. To by malo značiť, že zvyšovanie sadzieb v eurozóne by nemalo prísť pred letom 2019, pričom kalkulovali so skorším termínom.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Tesne pred víkendom katalánsky parlament vyhlásil nezávislosť regiónu od Španielska, aby vzápätí Madrid odvolal regionálnu vládu a vyhlásil regionálne voľby na 21. decembra. Málokto očakáva, že Katalánsko sa jednostranne odtrhne od Španielka, keďže všetci politici Západu vyhlásili, že partnerom pre nich ostáva Madrid. Navyše katalánskej metropole Barcelona sa cez víkend uskutočnili veľké demonštrácie za zachovanie jednoty, keď si ľudia uvedomujú, že samostatnosť by sa rovnala ekonomickej katastrofe a izolacionizmu regiónu s extrémne negatívnymi dopadmi na životnú úroveň.

Člen výkonnej rady ECB Benoit Coeure poveda, že dúfa, že ostatné predĺženie kvantitatívneho uvoľňovania bude posledné. Pripomíname, že prezident ECB Mario Draghi povedal, že nečaká náhle ukončenie programu a teda akoby medzi riadkami naznačili, že by mohlo byť predĺžené aj po septembri 2018. Coeure ďalej konštatoval, že menová politika ostáva naďalej uvoľnená a sadzby budú nízke aj dlho po septembri 2018 no zároveň naznačil, že možno očakávať rast dlhých sadzieb (na dlhom konci výnosovej krivky) pri pokračovaní globálnej obnovy. Ohľadne širších rizík konštatoval, že nie je finančná bublina na úrovni eurozóny, ale možno vnímať cenové pnutia na realitných trhoch niektorých krajín.

Piatkové makrodáta ukázali, že americká ekonomika rástla v treťom kvartáli podľa prvého odhadu trojpercentným anualizovaným tempom rastu. Hrubý domáci produkt síce zaznamenal spomalenie o jednu desatinu percenta oproti druhému kvartálu tohto roku, no konsenzus očakával spomalenie až na 2,6-percentný rast vzhľadom na rozsiahle škody hurikánov. Pod solídny rast sa podpísali výdavky osobnej spotreby, investície ako aj rast vládnych výdavkov. Dobrým signálom pre americkú centrálnu banku je rast jadrových výdavkov osobnej spotreby (core PCE), čo je obľúbený indikátor inflácie Fedu. Jadrové výdavky zrýchlili tempo rastu o štyri desatiny percenta na 1,3 percenta, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu.

Okrem toho bola v USA zverejnená aj finalizácia prieskumu spotrebiteľskej dôvery University of Michigan za mesiac október. Index poklesol v súlade s očakávaniami o štyri desatiny bodu, pod čo sa podpísali najmä horšie budúce očakávania, ktorých subindex poklesol o osem desatín bodu. Subindex súčasných podmienok poklesol iba o jednu desatinu bodu.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Dnes boli zverejnené maloobchodné tržby v Nemecku za mesiac september, ktoré na medzimesačnej báze vykázali rast 0,5 percenta v súlade s očakávaniami, ktorý zároveň vymazal stratu predošlého mesiaca. Medziročne tempo rastu výrazne zrýchlilo so 4,1 percentným rastom nad očakávania trhu troch percent.

Dnes bude zverejnený ešte predbežný rýchly odhad rastu HDP z eurozóny za tretí kvartál a aj rýchly odhad októbrovej inflácie v Nemecku.

V USA si budú trhy všímať najmä rast osobnej spotreby a výdajov za september a jadrovej inflácie podľa PCE inflácie za rovnaký mesiac.

ZAUJALO NÁS

Technologické spoločnosti budú čeliť kongresu

Facebook, Twitter a Google budú zajtra spoločne čeliť otázkam kongresu, akým spôsobom boli ich sociálne siete zneužité v amerických prezidentských voľbách ruskými skupinami. Okrem toho by v tomto týždni mohli byť vznesené prvé obvinenia v prípade spolupráce Trumpovho tímu a Ruska špeciálnym vyšetrovateľom Roberthom Muellerom.

Kontroverzia okolo prípade falošných správ tak poukázala na obrovský vplyv sociálnych sietí na verejnosť. Pozornosť sa ďalej môže preniesť aj na Amazon, ktorý sa stále častejšie stáva príkladom potreby novej legislatívy pre dobu internetu.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.