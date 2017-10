Ranný prehľad trhov 31. 10. 2017

Akciové trhy klesali po správach, že znižovanie daní v USA by mohlo byť len postupné v priebehu piatich rokov.

Ropa pokračuje v raste, keď trhy veria v predĺženie dohody OPECu o znížení produkcie.

Výnosy dlhopisov v eurozóne klesli po pomalšom ako očakávanom raste inflácie v Nemecku za október.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy na oboch brehoch Atlantiku v úvode týždňa klesli, keď korigovali predchádzajúci rast (v prípade amerických akcií na nové historické maximá). Jednoducho býky sa potrebovali trocha nadýchnuť a dať si pauzu. V poklesu prispeli aj správy, že zníženie daní v Spojených štátoch by mohlo byť len postupné a rozvrhnuté na päť rokov.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch klesali po tom, ako bolo z rôznych trestných činov obvinených viacero ľudí z okolia amerického prezidenta Donalda Trumpa na čele s jeho volebným poradcom Paulom Manafortom. Plusom pre ceny dlhopisov bolo aj zverejnenie čísel nemeckej inflácie za október, ktorej rast zaostal za konsenzom.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa odrazilo mierne nahor pri korekcii sily dolára a poklese výnosov amerických dlhopisov. Ropa sa posunula ešte vyššie a Brent je na najvyšších úrovniach od leta 2015, keď obchodníci očakávajú predĺženie dohody OPECu o znížení produkcie s cieľom dostať stav zásob vo vyspelých krajinách na päťročný priemer podľa OECD.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro sa voči doláru mierne odrazilo k 116,4 centu po minulotýždňovom výraznom prepade spôsobenom holubičo vnímanou rekalibráciou menovej politiky ECB, ktorá znamená, že banka bude zvyšovať sadzby neskôr ako čakal trh. Mínusom pre dolár boli aj špekulácie, že znižovanie daní v USA nebude okamžité, ale by mohlo byť rozložené do piatich rokov, kým sa sadzba dostane na cieľovú úroveň. Na dolár negatívne vplývali aj správy, že Paul Manafort, ktorý bol vo volebnom štábe amerického prezidenta Donalda Trumpa bol obvinený z konšpirácie proti krajine v rámci prešetrovania zasahovania Ruska do volieb.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Maloobchodné tržby v Nemecku za mesiac september vykázali rast 0,5 percenta v súlade s očakávaniami, ktorý zároveň vymazal stratu predošlého mesiaca. Medziročne tempo rastu výrazne zrýchlilo so 4,1 percentným rastom nad očakávania trhu troch percent. Po lepšom raste tržieb nemeckých maloobchodníkov, sklamali očakávania odhadu októbrovej inflácie v krajine. Medzimesačne cenová hladina stagnovala, pri očakávaní jej rastu o jednu desatinu percenta. Medziročne tempo inflácie spomalilo na 1,6 percenta, pričom konsenzus očakával taktiež tempo rastu vyššie o jednu desatinu percenta. Nízke tempo rastu inflácie v najväčšej ekonomike eurozóny môže na jednej strane indikovať negatívny vývoj pre ECB. Na druhej strane súčasný rast maloobchodných tržieb s postupným pomalým rastom cenovej hladiny indikuje zdravie ekonomiky a centrálna banka sa nemusí báť že bude musieť prudko meniť svoju monetárnu politiku.

Ekonomický sentiment za október v eurozóne vzrástol nad očakávania na 114 bodov, pričom nahor bola revidovaná aj hodnota predchádzajúceho mesiaca. Podľa finalizovaného prieskumu sa však nezmenila nálada spotrebiteľov, ktorých index ostal na zápornom jednom bode podľa očakávaní.

Osobné výdavky v USA za mesiac september zaznamenali najvyšší medzimesačný rast od roku 2009, keď obyvatelia oblastí zasiahnutých hurikánmi nahrádzali tovar zničený prírodnými katastrofami. Osobné príjmy na druhej strane rástli v septembri očakávaným tempom 0,4 percenta. Nezmenené tempo si zachovala aj miera jadrovej inflácie podľa výdavkov osobnej spotreby, ktorú často spomínajú americkí centrálni bankári. Medzimesačne vzrástli jadrové výdavky očistené o volatilné ceny energií a potravín o jednu desatinu percenta a medziročne o 1,3 percenta, v oboch prípadoch podľa očakávaní.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

V skorých ranných hodinách boli zverejnené čísla októbrovej nálady vo výrobnom a nevýrobnom sektore Číny podľa štátneho prieskumu indexov nákupných manažérov (PMI), ktoré ukázali na zhoršenie sa sentimentu oproti septembru. Stále ide však o čísla bohato nad 50-bodovou hranicou oddeľujúcou konjunktúru od recesie.

Okrem toho bude dnes zverejnený predbežný rýchly odhad rastu HDP eurozóny za tretí kvartál spolu s rýchlym odhadom októbrovej inflácie a septembrovou mierou nezamestnanosti.

V USA sa bude pozornosť sústreďovať na prieskum nálady vo výrobnom sektore v okolí Chicaga za október, ako aj na zverejnenie mzdových nákladov (ECI indexu) za tretí kvartál, ktorý by mohol naznačiť ďalší vývoj inflácie.

ZAUJALO NÁS

Spravované aktíva by sa mali do roku 2025 zdvojnásobiť

Vyšší vek odchodu do dôchodku ako aj zvyšujúci sa priemerný vek dožitia nahráva spoločnostiam spravujúcim majetok. Podľa prieskumu spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) by sa aktíva spravované takýmito spoločnosťami mali okolo roku 2025 takmer zdvojnásobiť z terajších 84,9 biliónov na 145,4 biliónov amerických dolárov.

Spoločnosť v reporte Asset and Wealth Management Revolution argumentuje najmä rastúcim majetok boháčov, ale aj zvyškom obyvateľstva najmä v Latinskej Amerike a Ázii. Okrem toho poukazuje aj na vyššie príspevky do plánov dôchodkového sporenia.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.