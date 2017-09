Ranný prehľad trhov 4. 9. 2017

Trhy nepanikárili zo slabého augustového nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce.

Svetová trhová kapitalizácia akcií prvý krát v histórii pokorila 80 biliónov dolárov.

V úvode nového týždňa cítiť na trhoch nervozitu prameniacu z úspešného testu severokórejskej bomby.

AKCIOVÉ TRHY

Akciové trhy v Európe aj v Spojených štátoch počas prvého septembrového dňa rástli napriek zverejneniu horšieho ako očakávaného augustového nonfarm payrolls reportu tvorby pracovných miest v USA. Celkovo by to mohlo znamenať len väčšiu obozretnosť Fedu pri sprísňovaní menovej politiky v prostredí robustného ekonomického rastu s nízkou infláciou a rastu ziskovosti firiem. A to investori vnímajú priaznivo.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy bezpečne vnímaných štátnych dlhopisov USA či Nemecka v piatok rástli hoci nonfarm payrolls report z trhu práce Spojených štátov výrazne zaostal za konsenzom a tempo rastu miezd bolo pomalšie ako odhady. Obchodníci však očakávajú, že celkovo sa americká ekonomika teší silnému zdraviu a Fed by mohol preto doručiť ešte jedno zvýšenie sadzieb o štvrť percenta do konca roka. Navyše v auguste sa pravidelne prejavujú rôzne sezónne vplyvy, ktoré skresľujú skutočný stav trhu práce v Spojených štátoch.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa posunulo na takmer 10-mesačná maximá, keď mu pomáha geopolitické napätie okolo Severnej Kórey a čiastočne aj zverejnenie slabého augustového nonfarm payrolls reportu z amerického trhu práce. Ropa sa mierne odráža po tom, ako americké rafinérie obnovujú produkciu po prechode hurikánu Harvey.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár pokračoval v korekčnom mazaní strát voči euru po tom, ako minulý týždeň klesol až na 120 dolárových centov na 2 a pol ročné minimá. Posilňovanie sa eura bolo vnímané ako príliš prudké a strmé, hoci stále je voči americkej mene podhodnotené.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Hlavná pozornosť sa v piatok sústredila na augustový nonfarm payrolls report z amerického trhu práce ako aj súvisiace dáta ohľadne rastu miezd. V americkej ekonomike v auguste pribudlo 156-tisíc pracovných miest, čo výrazne zaostalo za 180-tisícovým konsenzom pričom v júli predstavovala celková zmena 189-tisíc, čo je revízia 20-tisíc miest nadol oproti prvému údaju spred mesiaca. Navyše aj miera nezamestnanosti vyskočila oproti júlu o jednu desatinu na 4,4 percenta, pričom tempo rastu hodinovej mzdy (0,1 percenta medzimesačne a 2,5 percenta medziročne) zaostalo mierne za konsenzom. Trhy napriek tomu nijak nepanikárili a prijali slabý trh práce takpovediac s úsmevom na tvári, keď výnosy na dlhopisových trhoch rástli a spolu s nimi aj akciové burzy. Investori totiž vnímajú americkú ekonomiku ako robustnú, čo potvrdili rovnako v piatok zverejnené silné čísla prieskumu nálady vo výrobnom sektore podľa ISM, ktorá je najlepšia od marca 2011 a revízia nálady v sektore výroby za august podľa finálnych čísel konkurenčného prieskumu PMI. Súčasne august na trhu práce vykazuje silné sezónne výkyvy. Štatistiky od roku 2010 ukazujú, že v priemere býva augustové číslo revidované nahor o 55-tisíc pracovných miest.

V Európe boli zverejnené finálne čísla nálady v sektore výroby za august podľa PMI, ktoré skončili rovnako ako rýchle odhady. Teda za eurozónu ako celok na 57,4 bodoch, vo Francúzsku na 55,8 bodoch a nemecké čísla boli revidované o desatinu nadol na 59,3 bodu. Celkovo však ukazujú na robustný rast HDP aj v treťom kvartáli. Prekvapením boli silné čísla PMI z Veľkej Británie na úrovni 56,9 bodu oproti 55-bodovému očakávaniu.

Počas víkendu prebehol test balistickej strely Severnej Kórei, ktorý vyvolal zemetrasenie a aj geopolitické napätie. Neprekvapujúco je na trhoch v úvode nového týždňa zvýšená averzia voči riziku, hoci panikou sa to nateraz nazvať nedá. Prezident USA Donald Trump reagoval na čin Pchongjangu tým, že zvažuje okrem iných možností úplné zastavenie zahraničného obchodu s krajinami, ktoré robia biznis so Severnou Kóreou.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Z makrodát budú zverejnené len júlové indexy cien výrobcov za eurozónu ako aj septembrový prieskum investorskej dôvery z eurozóny podľa Sentixu.

ZAUJALO NÁS

Míľnik globálnej trhovej kapitalizácie

Trhová kapitalizácia akcií na celom svete prvý krát v histórii prekročila hodnotu 80 biliónov dolárov, čo je ekvivalentom približne 105 percent globálneho HDP. Od začiatku roka narástla približne o 20 percent. Za týmto vývojom stojí zlatovlasé ekonomické prostredie mierne nadtrendového rastu svetovej ekonomiky a rastu firemných ziskov pri nízkych inflačných tlakoch, ktoré nenútia centrálne banky prudko uťahovať menovú politiku.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.