Ranný prehľad trhov 8. 11. 2017

Trhom včera chýbal výraznejší impulz pre pohyb.

Viacerí vplyvní predstavitelia ECB žiadali odstrániť záväzok otvoreného konca kvantitatívneho uvoľňovania.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy včera klesali, keď bola zverejnená séria slabších ako očakávaných firemných výsledkov za tretí kvartál. Wall Street sa konsolidovala po dosiahnutí historických rekordov v predchádzajúcich dňoch.

DLHOPISOVÉ TRHY

Dlhopisové trhy včera len stagnovali, keď im chýbal výraznejší impulz pre pohyb. Vo všeobecnosti sú výnosy štátnych dlhopisov vzhľadom dynamike rastu svetovej ekonomiky a pri očakávaní odrazu inflácie a odoberania monetárnej akomodácie nízke. No stále trhom akoby chýbal ten bod zlomu, ktorý by ich pohnal na výraznej vyššie úrovne.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato pri stagnácii cien dlhopisov takisto len stagnovalo. Vzhľadom k pomerne nízkej averzii voči riziku a predpoklade zvyšovania sadzieb Fedom však v najbližšom čase nemožno očakávať jeho výraznejší odraz nahor. Ropa mierne korigovala masívne zisky z pondelka, stále sa však nachádza na najvyšších úrovniach od leta 2015, kde ju drží očakávanie rastu dopytu po nej pri poklese jej svetových zásob a očakávaní pokračovania ich klesania vzhľadom k predpokladanému predĺženiu dohody o zníženie produkcie OPECom a ďalšími hlavnými svetovými tažiarmi.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro voči doláru aj v utorok len stagnovalo v blízkosti tri a pol mesačného minima, keď trhy precenili zvyšovanie sadzieb v eurozóne a posunuli ho až na leto 2019 po tom, ako ECB na ostatnom zasadnutí jasne nedeklarovala, kedy ukončí program kvantitatívneho uvoľňovania.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Včera nebolo publikovaných veľa makrodát. Okrem nemeckej priemyselnej produkcii, o ktorej sme už písali bol zverejnený len JOLTS report z amerického trhu práce za september, ktorý ukázal na vyše šesť miliónov vypísaných voľných miest zamestnávateľmi.

Včera mali však vystúpenia viacerí centrálni bankári. Benoit Coeure, Jens Weidmann ako aj Francois Villeroy sa vyjadrili, že by chceli odstrániť záväzok otvoreného konca kvantitatívneho uvoľňovania ECB na ostatnom zasadnutí banky. Jastrabími slovami v tomto smere sa prezentovala aj ich kolegyňa SabineLautsenschlaeger, ktorá takisto chcela mať jasný koniec programu.

Okrem bankárov ECB vystúpil aj Randal Quarles z Fedu, ktorý povedal, že banka by sa mala znova pozrieť (na veľkú preregulovanosť) bankového priemyslu.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

V skorých ranných hodinách boli zverejnené údaje zahraničného obchodu Číny za október, ktoré skončili v súlade s očakávaniami, keď importy rástli o 17,2 percenta pri 6,9-percentnom raste exportov. Prebytok bilancie tak dosiahol 38,17 miliardy dolárov.

Dnes okrem toho nebudú zverejnené už žiadne dôležitejšie správy.

ZAUJALO NÁS

Koniec Zeme už v roku 2600?

Známy britský astrofyzik Stephen William Hawking sa na konferencii v čínskom Pekingu vyjadril, že preľudnenosť a vysoká spotreba energií spravia z našej planéty obrovskú guľu ohňa a nebude možné na nej bývať už za pár storočí- okolo roku 2600. Na to, aby ľudstvo zabránilo osudu záhuby, musí hľadať obývateľné planéty. Vedec je sám súčasťou iniciatívy Breakthrough Starshot, ktorá chce vyvinúť superrýchly svetelný pohon s cieľom nájsť pre ľudstvo náhradu Zeme, ktorá by sa mohla nachádzať okolo najbližšej hviezdy (po Slnku) Alfa Centauri. Vesmírna loď s takýmto pohonom by vedela dosiahnuť planétu Mars za menej ako hodinu, Pluto v priebehu pár dní, dobehnúť sondu Voyager, ktorá bola vypustená v roku 1977 do týždňa a na spomínanú Alfu Centauri by sa vedela dostať v priebehu necelých 20 rokov.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.