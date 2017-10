Ranný prehľad trhov 9. 10. 2017

Americké akciové trhy prerušili sériu prekonávania rekordov.

Americké mzdy rástli v septembri výrazne nad očakávania.

Predstavitelia katalánskeho podnikateľského sektora vyzvali na zotrvanie regiónu ako súčasti Španielska.

AKCIOVÉ TRHY

Americké akciové trhy prerušili v piatok sériu rastu na nové historické minimá a končili v miernych stratách podobne ako európske burzy. Do istej miery to bol následok zverejnenia horšieho ako očakávaného septembrového nonfarm reportu tvorby pracovných miest v Spojených štátoch a sčasti aj opätovného nárastu nervozity súvisiacej so Severnou Kóreou.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch v piatok len stagnovali, keď ich rast v reakcii na rýchlejší ako predpokladaný septembrový rast miezd v USA bol kompenzovaný správami, že Severná Kórea pripravuje ďalší raketový test. Samotná tvorba miest v septembri podľa nonfarm payrolls reportu, hoci zaostala za očakávaniami, nemala príliš veľký vplyv na trh, keďže dáta boli silne ovplyvnené hurikánmi Harvey a Irma.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato v piatok bezprostredne po zverejnení robustného rastu miezd v USA za september kleslo, no následne straty vymazalo, keď medzi obchodníkmi prevážila nervozita pred víkendom z možnosti ďalšieho raketového testu Pchongjangu. Ropa v závere týždňa výrazne strácala a prerušila štvortýždňovú sériu rastu, keď sa na trhy v plnej sile vrátili obavy z previsu ponuky pri rekordných exportoch komodity z USA, opätovnom otvorení najväčšieho líbyjského poľa Sharara, či posilnením sa dolára.

DEVÍZOVÉ TRHY

Euro oslabilo pod 117 dolárových centov voči doláru v bezprostrednej reakcii na zverejnenie akcelerácie rastu miezd v USA v septembri, čo zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedom do konca roka. Americká mena však v závere dňa silu neudržala a vrátila sa nad 117 dolárových centov po správach, že Severná Kórea by mohla opätovne testovať raketu s doletom až na západné pobrežie USA.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Piatkové dáta z trhu práce USA priniesli zmiešané správy. Septembrový report tvorby práce mimo poľnohospodárskeho sektora, tzv. non farm payrolls, ukázal pokles počtu pracovných miest o 33 tisíc, pričom konsenzus očakával jeho rast o 80 tisíc. Report navyše zaznamenal prvý pokles od roku 2010, avšak pokles reflektoval škody spôsobené hurikánmi Harvey a Irma. Nikto preto tieto čísla nebral príliš vážne a trh na ne prakticky nereagoval aj preto, že rozptyl odhadov bol mimoriadne veľký, práve pre hurikánovú sezónu. Napriek nižšiemu počtu vytvorených miest výrazne poklesla miera nezamestnanosti a to na 4,2 percenta, pričom konsenzus očakával jej zotrvanie na predošlej 4,4 percentnej hodnote. Pod pokles sa totiž podpísalo neočakávané poskočenie participácie pracovnej sily o dve desatiny percenta na 63,1 percenta. Trhy však zaujal najmä rýchlejší ako očakávaný rast priemernej hodinovej mzdy, ktorá v septembri medziročne vzrástla o 2,9 percenta. Augustový rast bol navyše revidovaný nahor na 2,7 percenta. Vyšší rast miezd by tak mohol výrazne prispieť k tvorbe inflačných tlakov, čo posilňuje argumenty americkej centrálnej banky v prospech uťahovania monetárnej politiky.

Šéf newyorského Fedu Bill Dudley skonštatoval vo svojom piatkovom vystúpení, že aj keď inflácia je v súčasnosti pod cieľom Fedu, stále je primeraná postupná redukcia menovej akomodácie. Jeho kolega a šéf atlantského Fedu Robert Kaplan, povedal, že je potrebné byť trpezlivým pri zvyšovaní sadzieb, a sám má otvorenú myseľ pre takýto krok v decembri. Ďalší centrálny bankár z Atlanty, Raphael Bostic sa vyjadril, že ak bude vidieť silu a robustnú energiu v ekonomike, bude otvorený diskutovať o zvyšovaní sadzieb. A napokon šéf saintlouiského Fedu James Bullard sa držal svojho holubičieho slovníka, keď podotkol, že má obavy, že Fed (zvyšovaním sadzieb) robí chybu.

V priebehu víkendu rástol tlak na katalánskych predstaviteľov, aby sa vyhli deklarácii nezávislosti. V sobotu sa stretli biznis lídri Katalánska, kde boli zastúpení reprezentanti CaixaBank a Banco Sabadell s katalánskym prezidentom Carlosom Puigdemontom a vyzvali ho, aby priamo odstránil „tieň nezávislosti“ tým, že priamo povie, že žiadna deklarácia nebude. V nedeľu následne prebehol ulicami Barcelony masívny pochod s účasťou okolo 350-tisíc ľudí, ktorí volali „Som Katalánec a Španiel“. Dnes sa má katalánska regionálna vláda zísť, aby potenciálne deklarovala nezávislosť, pričom pripomíname, že toto stretnutie suspendoval španielsky ústavný súd. Tak dnes uvidíme, čo sa stane.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Už v skorých ranných hodinách bola zverejnená nemecká priemyselná produkcia za august, ktorá medzimesačným rastom o 2,6 percenta a medziročným o 4,7 percenta, výrazne prekonala konsenzy a zároveň zrýchlila dynamiku svojho rastu oproti júlu.

Dnes bude okrem toho zverejnená aj októbrová investorská dôvera Sentix z eurozóny a okrem toho bude mať vystúpenie Sabine Lautenschlaegerová a Yves Mersch z ECB.

Z USA nebudú zverejnené žiadne dáta, keďže je tam štátny sviatok Columbus Day. Hoci dlhopisové trhy sú zatvorené obchodovanie s akciami na NYSE bude prebiehať.

Pozorne bude opäť sledovaný vývoj v Katalánsku, kde časť regionálnych lídrov chce dnes vyhlásiť nezávislosť.

ZAUJALO NÁS

Stará librová minca má už len týždeň života

Okrúhla librová minca je po takmer troch desaťročiach nahrádzaná novou modernou mincou s dvanástimi hranami, ktorej bezpečnostné prvky by mali zabrániť jej falšovaniu. Nová minca je v cirkulácii už od 28. marca tohto roku, pri čom stará bude prijímaná do 15. októbra, kedy stratí status legálneho platidla.

Britské ministerstvo financií a Kráľovská mincovňa nabádajú ľudí aby mince minuli alebo si ich zamenili v bankách. V posledných šiestich mesiacoch tak ľudia vrátili viac ako 1,2 miliardy kusov jednolibrových mincí. Nová minca by mala byť najbezpečnejšou na svete so svojimi rôznymi stranami, špecifickým zložením a hologramom zobrazujúcim znak libry a jednotku pod rôznymi uhlami.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.