Ranný prehľad trhov 9. 11. 2017

Americké akcie v stredu marginálne prepísali historické maximá.

Nevozita okolo daňovej reformy v USA opäť graduje.

Patrick Harker z Fedu očakáva tri zvýšenia sadzieb v budúcom roku.

AKCIOVÉ TRHY

Európske akciové trhy včera len stagnovali po zverejnení série nepresvedčivých hospodárskych výsledkov firiem za tretí kvartál. Wall Street mierne rástla a Dow Jones, S&P 500 aj Nasdaq marginálne prepísali historické maximá, keď pokračuje prílev silných štvrťročných korporátnych výsledkov, no zisky boli limitované obavami, že prijatie daňovej reformy by mohlo byť oneskorené pre odlišný postoj Senátu a Snemovne reprezentantov ako aj pre fakt, že voľby guvernérov vo Virginii a v New Jersey vládnuca Republikánska strana prehrala.

DLHOPISOVÉ TRHY

Výnosy na dlhopisových trhoch len stagnovali. Obchodníci totiž očakávajú, že menová politika ECB ostane uvoľnená do polovice roka 2019 a predpokladajú dokonca aj spomalenie inflácie v eurozóne v budúcom roku. V USA držia odraz výnosov v šachu očakávania veľkých komplikácii pri prijímaní legislatívy o znižovaní daní.

KOMODITNÉ TRHY

Zlato sa mierne odrazilo v reakcii na rast očakávaní, že daňová reforma v USA nebude ani náhodou prijatá pred Dňom vďakyvzdania, teda do 23. novembra a bude úspechom ak sa ju podarí presadiť do konca kalendárneho roka. Ropa klesla po zverejnení októbrových dát jej importov do Číny, ktoré poklesli na 12-mesačné minimá. Výraznejším stratám čierneho zlata bránila pokračujúca nervozita okolo vývoja v Saudskej Arábii ako aj fakt, že je globálne zásoby klesajú a budú pokračovať v klesaní pri očakávaní predĺženej dohody OPECu a ďalších vybraných producentov ohľadne zníženia produkcie.

DEVÍZOVÉ TRHY

Dolár aj v stredu len stagnoval voči euru v okolí 116 centov, keď boli v rovnováhe komplikácie ohľadne prijatia daňovej reformy v USA, ktoré tlačili na oslabenie americkej meny a prekalkulovanie zvýšenia sadzieb ECB až na rok 2019, ktoré dostávalo pod tlak menu eurozóny.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z EKONOMIKY

Americká daňová reforma ostala v centre pozornosti trhov, ktoré počítajú, že návrh zo strany republikánov v Snemovni reprezentantov bude nepriechodný a bude musieť byť zmenený. Jednak pre silnú lobby podnikateľských skupín z niektorých sektorov ekonomiky, ktorým sa nepáči zrušenie niektorých nákladových daňovo uznateľných položiek. Zároveň sa inej skupine republikánov nepáči, že agresívne znižovanie daní by vytvorilo výpadky príjmov rozpočtu, ktoré by zvýšili jeho schodok. A okrem toho republikáni zo Senátu majú pripravený svoj návrh úpravy tejto legislatívy. Washington Post napríklad prišiel so správou, že ich verzia by mohla znamenať odloženie znižovania daní o jeden rok. Zároveň minister financií Steven Mnuchin odmietol jednoznačne vylúčiť, že znižovanie daní by sa dialo postupne poklesom dane o tri percentá v nasledujúcich piatich rokoch.

Včera mal vystúpenie Patrick Harker z Fedu, ktorý potvrdil, že nevidí nič, čo by bránilo zvyšovaniu sadzieb v decembri. Ohľadne budúceho roka očakáva tri zvýšenia sadzieb po 25 bázických bodov), no všetko bude závisieť od vývoja ekonomiky.

KĽÚČOVÉ OČAKÁVANÉ UDALOSTI

Už v skorých ranných hodinách boli zverejnené inflačné čísla z Číny za október. Spotrebiteľské ceny rástli medziročne o 1,9 percenta po 1,6-percentnom raste v septembri. Ceny výrobcov rástli o 6,9 percenta, rovnakým tempom, ako predchádzajúci mesiac.

V eurozóne sa pozornosť bude dnes sústreďovať na vystúpenia viacerých centrálnych bankárov. V USA budú zverejnené pravidelné týždňové dáta nových a pokračujúcich žiadostí o podporu v nezamestnanosti.

Trhy bude však zaujímať najmä návrh daňovej reformy v USA zo senátnych republikánov, ktorý sa bude líšiť od už zverejneného návrhu Snemovne reprezentantov. Stále pritom nie je jasné, či bude zverejnená už dnes alebo neskôr.

ZAUJALO NÁS

Nie je minca ako minca

Predstavte si mincu, kde je 90-percentná pravdepodobnosť, že padne hlava a 10-percentná, že padne znak. Ak padne hlava, vyhráte 5 EUR, ak znak, stratíte 30 EUR. Hrať sa vám oplatí, keďže pravdepodobnostne – vážená výplata hrá vo váš prospech. A predstavte si zároveň inú mincu, kde je pravdepodobnosť, že padne hlava 98 percent a len 2-percentná šanca na znak. Ak padne hlava vyhráte 2,5 EUR, inak stratíte 47,5 EUR. Aj v tomto prípade sa hra oplatí, keďže payoff je pre vás pozitívny. Mincou je svetová ekonomika.

Hlava predstavuje pravdepodobnosť rastu, znak predstavuje veľký hospodársky šok. Prvá minca reprezentuje normálnu ekonomiku bez dopingu centrálnych bánk, druhá je ekonomika stimulovaná uvoľnenou menovou politikou, ktorá jej dodáva forsáž (a precentuálne zvyšuje pravdepodobnosť, že padne hlava), keď umožňuje firmám aj spotrebiteľom si lacno požičiavať a súčasne znižuje volatilitu na finančných trhoch, čím podporuje a vlastne pri hľadaní výnosov aj núti k vyššiemu podstupovaniu rizika.

Väčšina trhových hráčov stále hrá túto hru centrálnych bánk a stoja na jednej strane lode, čo ďalej systematicky znižuje výnosy (výhru pri tom, keď padne hlava) pri rastúcom riziku, že keď sa loď prevráti, bude to mať katastrofálne následky (vyššia prehra pri páde znaku). Horšie ako, keby centrálne banky neexistovali. Hoci bezprostredne toto riziko nehrozí, je potrebné sa nad ním zamyslieť v dlhodobom horizonte.

Stanislav Pánis, Tomáš Rajtar – analytici J&T banky.