Rastie počet firiem, ktoré štátu neodviedli žiadnu daň

O 13 percent medziročne narástol objem spoločností na Slovensku, ktoré za minulý rok neodviedli do štátnej kasy žiadnu daň z príjmov. Ich počet aktuálne dosiahol 20 183 firiem. V celkovom súčte však najviac podnikateľov, až 105 152, odvádza dane v rozmedzí od 0,1 eura do 1 000 eur. Ich počet sa oproti vlaňajšku zmenil len mierne – zvýšil sa o necelých päť percent.

Do konca septembra 2017 museli všetky spoločnosti, ktoré podnikajú na našom trhu, podať daňové priznania, ktoré ukázali, že za posledný rok najviac narástol počet tých spoločností, ktorým v priznaní vyšla nula, respektíve strata. V roku 2015 vykázalo nulovú daň o polovicu menej firiem (17 741) ako v roku 2014 (35 379). V roku 2016 nulovú daň priznalo dohromady 20 183 podnikov.

Analytička Bisnode, Petra Štěpánová, očakáva, že v budúcnosti bude počet spoločností v tejto kategórii narastať. „Od roku 2018 vláda ruší daňové licencie, ktoré museli teraz platiť aj podnikatelia so stratou. Firmy tak nemali motiváciu hľadať možnosti, ako sa do straty dostať. To sa môže od budúceho roka zmeniť,“ dopĺňa Petra Štěpánová.

Dohromady však štátu odviedlo dane až 169 040 spoločností podnikajúcich na Slovensku. Z toho až viac než 105-tisíc, a teda najviac zo všetkých podnikov, odviedlo daň vo výške do 1 000 eur. „Opäť môže tento fakt súvisieť s licenciami, no rovnako aj s tým, že firmám sa skutočne darí,“ hovorí Petra Štěpánová. Pokles počtu firiem analýza Bisnode zaznamenala len v prípade spoločností, ktoré platia státisícové dane.