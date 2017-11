Realitný fond Arete Invest investuje na Slovensku 30 mil. eur

„Slovenský trh je pre nás výhodným trhom z niekoľkých dôvodov: stabilita ekonomiky, otvorenosť, Európska únia, štandardizovaný právny proces, či podobná mentalita ľudí,“ hodnotí Lubor Svoboda, spoluzakladateľ a člen správnej rady fondu Arete Invest.

Podľa Svobodu štúdie ukazujú, že na Slovensku je menšia konkurencia a rozhodne vyšší pretlak dopytu po priemyselných nehnuteľnostiach, než v Česku. Arete Invest zvažuje investíciu do dvoch oblastí. Do novej výstavby v areáloch, ktoré už vlastní, čo by prinieslo aj vznik nových pracovných miest. Zároveň má Arete vytipované určité investičné príležitosti a vedie rokovania so subjektami o nákupe nových akvizičných príležitostí, ktoré už stoja a prinášajú výnosy. „S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o nové akvizície, o ktorých rokujeme,“ prezrádza Svoboda.

„Môžeme ponúknuť zaujímavú investičnú príležitosť pre slovenských investorov, ktorí hľadajú nadštandardné výnosy až do výšky 11 % s priebežným vyplácaním investície, pre investorov, ktorí takisto hľadajú rozloženie rizík do nehnuteľností nielen na Slovensku, ale aj v rámci Českej republiky,“ dodáva Svoboda.

V súčasnosti Arete na Slovensku vlastní dva objekty triedy A. Priemyselný areál v tesnej blízkosti automobilky Kia pri Žiline, ktorý je kompletne prenajatý dodávateľovi automobilových komponentov Grupo Antolin. Druhým je priemyselný a logistický areál Arete Park Nové Mesto, ktorý sa nachádza pri Novom meste nad Váhom a ktorého súčasťou sú aj ďalšie pozemky určené pre stavebný rozvoj.

Priaznivý vývoj v oblasti komerčných nehnuteľností hodnotí aj Národná banka Slovenska. „Priemysel a sektor komerčných nehnuteľností zaznamenali silný rast úverov, keď ich medziročné dynamiky v prvom štvrťroku 2017 atakovali hranicu 15 %. Uvedený vývoj tak naďalej zvyšuje význam týchto odvetví, ktoré zároveň možno označiť za odvetvia pomerne citlivé na ekonomický vývoj, a to predovšetkým odvetvie komerčných nehnuteľností,“ uvádza centrálna banka v Správe o finančnej stabilite.

Dopyt po kancelárskych priestoroch a logistických centrách podporila dobrá výkonnosť podnikového sektora. „Na pozadí rastúcich trendov v sektore komerčných nehnuteľností pokračoval nárast cien komerčných nehnuteľností, ktorý mal vplyv na pokles výnosnosti investícií do tohto sektora. Investície do komerčných nehnuteľností však naďalej ponúkajú zaujímavé výnosy, a tak predstavujú zaujímavú príležitosť pre investorov. Objem investícií v roku 2016 výrazne presiahol historické maximum z predkrízového obdobia a na základe aktuálnych trendov možno očakávať pokračovanie investičnej aktivity aj v nasledujúcom období,“ predpokladá Národná banka Slovenska.