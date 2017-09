Ropa rastie na pozadí politický rizík

Americká ropa WTI, ktorá je kľúčovou komoditou pre vývoj ceny benzínu aj nafty na trhoch, si úvodom tohto týždňa pripísala na svoje konto viac než 3 % a dostala sa na nové päťmesačné maximá nad úrovňou 52 dolárov za barel. Od júna, kedy dosiahla najnižšiu cenu, sa rope WTI od júnového dna podarilo narásť o 23 percent.

Za týmto nárastom stoja hlavné politické riziká: referendum v irackom Kurdistane a tiež varovanie niektorých veľkých bánk, že ropy nemusí byť v ďalších mesiacoch dostatok. Plus fakt, že krajinám ťažiacim ropu (OPEC) sa podarilo dodržať zníženú produkciu a aj napriek rastu produkcie z USA. To všetko aktuálne tlačí cenu ropy smerom nahor.

Po tom, čo iracký región hlasoval za svoju nezávislosť, vyhlásil Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, že Turecko by mohlo zastaviť prívod ropy z irackého Kurdistanu. Ak by sa to naozaj stalo, mohol by svet pocítiť v roku 2019 nedostatok ropy na trhu. Zdá sa, že dlhodobý trend z posledných rokov, keď bol na trhoch prebytok ropy a dopyt bol celkovo slabý, sa môže chýliť ku koncu.

Na porovnanie, európska ropa Brent sa v pondelok obchodovala okolo 59 USD za barel, čo predstavuje nárast oproti júnu už o takmer 35 percent. A cena ropy by mohla ísť ešte vyššie. V priebehu týždňa ropa Brent trochu korigovala prudký pondelkový nárast, ale pravdepodobne ide len o výber ziskov a rast by do budúcna mohol pokračovať aj ďalej.

Ak by sa situácia v Iraku skomplikovala, ohrozených je cca 500-tisíc barelov ropy denne, čo má reálny potenciál udržať cenu ropy v celkovom raste. Turecko je proti nezávislosti kurdského štátu a vzhľadom na to, že ropovod ide z Iraku cez Turecko do prístavu Ceyhan, bude mať Turecko najväčší vplyv na to, čo sa s týmto ropovodom udeje. Zatiaľ podľa dostupných zdrojov tečie ropa cez tento ropovod normálne.

Ak to zhrnieme, zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že v najbližších týždňoch a mesiacoch si za tankovanie do auta priplatíme. Ako veľmi, bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v Kurdistane a tiež celosvetový dopyt po palivách.

Autor: Peter Bukov, hlavný analytik TopForex