Slovensko vydalo dlhopisy so splatnosťou 30 rokov

Slovensko v utorok na finančných trhoch umiestnilo emisiu dlhopisov v hodnote jednej miliardy eur so splatnosťou 30 rokov. Ide vôbec o prvú emisiu s takto dlhou splatnosťou u nás. Úrokový výnos pre výnos dosiahol 2,03 percenta.

Načasovanie transakcie podľa spoločností manažujúcich emisiu súvisí s blížiacim sa mítingom ECB naplánovaných na 26. októbra. Na ňom by mohli odznieť plány na obmedzovanie kvantitatívneho uvoľňovania, čo pravdepodobne zvýši sadzby na trhoch.

Dlhopisy kúpilo 170 investorov z 15 krajín. Polovica ich bola z Rakúska a Nemecka. Druhá najväčšia skupina záujemcov pochádzala z Beneluxu a Francúzska (17 %), nasledovali investori z Veľkej Británie, Írska, Talianska či Škandinávie.

Z hľadiska typu investorov najväčší podiel mali správcovské fondy (59 %), potom poisťovne a dôchodkové fondy (23 %), banky (9 %) a centrálne banky (5 %).

Dlhopisy boli predané s prirážkou na úrovni 0,45 % k trhovému štandardu. Táto prirážka je podľa rezortu financií historicky najnižšou v krajinách strednej a východnej Európy pri predaji dlhopisov na 30 rokov na primárnom trhu. A výnos pre investorov je iba o 20 bázických bodov vyšší, ako napríklad v prípade Francúzska alebo Belgicka.

„Pre mňa je to dôkaz, že sme na správnej ceste. Zároveň je to dôkaz, že investori, ktorí požičali našej krajine peniaze na 30 rokov, veria v budúcnosť Slovenska. Je to aj ocenenie dôveryhodnosti našich verejných financií,“ uviedol minister financií Peter Kažimír.