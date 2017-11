Socialistické peklo aneb Co nebylo k dostání

Marnost reálného socialismu

Jeden z mnoha vtipů popisujících socialismus hovoří o tom, jak dopadnou dvě krávy, které vlastníte. Za socialismu vám je vláda sebere a dá je do chléva s ostatními kravami. Vy se pak budete muset starat o všechny krávy a za to jako družstevník dostanete několik sklenic mléka. Soudruh Lenin měl vlastně pravdu, socialismus byl manifestací převratné éry elektřiny: do práce se chodilo s odporem, na plat se čekalo s napětím a vedení se nebylo možné dotknout.

Tip: Valtr Komárek: Socialistická cesta? Příliš velké riziko

Reálný socialismus byl možná érou, kdy bylo na vtipy více času, i když byli všichni zaměstnaní, zřídkakdo se předřel. A že by se někomu zachtělo zamířit tam, kde vládne nezaměstnanost a kde není nutné plnit plán na 100 %? Ne to nebylo myslitelné, nikdo nesměl vystoupit. Byl o tom i vtip, ve kterém se paní učitelka ptala dětí, jak by popsaly socialismus.

Celý článok si môžete prečítať na investujeme.cz.