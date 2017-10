Stredná a východná Európa nedostatočne investuje do zvyšovania konkurencieschopnosti

„Nedarí sa riešiť niektoré kľúčové elementy zvýšenia konkurencieschopnosti týchto krajín. Vidíme tu trend, že vlády týchto krajín využívajú súčasné dobré obdobie hlavne na populárne opatrenia ako dvíhanie platov a odsúvajú niektoré nevyhnutné štrukturálne reformy,“ upozornil V. Hudák.

Nedostatok pozornosti podľa neho vlády regiónu venujú perspektívnym oblastiam ako školstvo či zdravotnícka infraštruktúra. Vysvetľuje, že ide o opatrenia, ktoré nie sú veľmi populárne a pretože prinášajú výsledky až po rokoch, teda po skončení volebného mandátu aktuálnej vládnej strany. Vlády teda nemajú veľkú motiváciu zmeny realizovať.

„Ide nám o to, aby sa krajiny tohto regiónu zamerali na tie reformy, ktoré nemusia byť úplne jednoduché, ako ich tlačiť do týchto oblastí,“ doplnil viceprezident EIB.

Okrem toho V. Hudák upozorňuje, že kapacita rozpočtu EÚ sa po roku 2020 citeľne zníži. Bude v ňom menej peňazí ako v súčasnosti. Jedným z dôvodov je napríklad brexit. Vyschnú tak zdroje, ktorá aj na Slovensku financovali množstvo projektov.

Európska investičná banka (EIB) vidí ako svoju prioritu financovať tzv. štrukturálne medzery, teda oblasti, ktoré by zlepšili konkurencieschopnosť krajín. Ide o investície do vedy a výskumu, do vzdelávania, do infraštruktúry, ktorá vytvára proinovačné prostredie. „Máme odhad štrukturálnych medzier v rozsahu asi 500 až 600 miliárd eur ročne,“ priblížil v sobotu počas medzinárodnej konferencie GLOBSEC Tatra Summit 2017 viceprezident EIB V. Hudák.

Zdroj informácii: TASR