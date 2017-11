Trhy už zarátali do cien zvyšovanie sadzieb Fedu v decembri

Menový výbor Fedu (FOMC) včera (stredu) neurobil žiadnu zmenu v menovej politike. Investori sa opäť snažili nájsť kľúč k predikcii ďalšieho vývoja v rétorike na tlačovej konferencii po zasadnutí. Trhový konsenzus zatiaľ počíta so zvýšením sadzieb v decembri, no riziko obáv zo slabej inflácie naďalej pretrváva.

Trhy neočakávali, že Fed zvýši sadzby už na včerajšom zasadnutí. Míting teda nepokladali za zásadnú udalosť. Dokázala to i následná tlačová konferencia, ktorá nepriniesla žiadne novinky. „Investori teraz s napätím očakávajú zasadnutie Fedu v decembri. Zvýšenie sadzieb v tomto termíne je už dnes v cenách aktív zahrnuté na 90 percent,“ hovorí globálna ekonómka Fidelity International, Anna Stupnytska

Americká centrálna banka nemá podľa nej dôvod odkloniť sa od doteraz zreteľne avizovanej politiky “postupného rastu sadzieb”. Na druhej strane upozorňuje, že prekvapujúco nízka, a stále sa spomaľujúca, inflácia môže zvýšenie oddialiť, alebo skôr zmierniť jeho razantnosť.

„Fed sa dnes spomedzi veľkých centrálnych bánk nachádza v tempe jastrabej politiky (zameranej na pritvrdzovanie) na prvej pozícií . No ak sa rast americkej ekonomiky začiatkom roka spomalí, Fed by to mohlo zastaviť. Ďalšou veľkou neznámou je aj efekt utesňovania bilancie Fedu o dlhopisy po exspirácii. Ide o nástroj sprísňovania monetárnej politiky, takže banku to môže donútiť ešte viac spomaliť tempo rastu sadzieb,“ uvádza A. Stupnytska.

Trhy viac ako zasadnutie Fedu zaujali uniknuté informácie o možnom novom prezidentovi Fedu. Denník Wall Street Journal prišiel totiž s informáciou, že Donald Trump nominuje na pozíciu šéfa Fedu Jeroma Powella, ktorý by tak mal od februára budúceho roku nahradiť Janet Yellennovú.

„Hoci ide o podobný typ kandidáta ako bola J. Yellenová. Pozícia nového prezidenta banky by však mohla byť odlišná,“ upozorňuje forex stratég Saxo Bank John Hardy. „Vo vedení centrálnej banky je totiž ešte niekoľko počet voľných miest, takže je možné, že do Rady guvernérov bude dosadený niekto ako John Taylor. Takéto nominácie by zásadne zmenili vyváženie hlasov hovoriacich za jastrabiu alebo naopak za holubičiu politiku centrálnej banky,“ konštatuje.