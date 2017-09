V Európe má zamestnanie najviac ľudí v histórii

Oživenie európskeho hospodárstva so sebou prináša tvorbu nových pracovných miest. Na základe aktuálne zverejnených údajov Eurostatu tak v súčasnosti pracuje v eurozóne, ako aj v Európskej únii, najviac zamestnancov v histórii.

Európske hospodárstvo sa rozbehlo na slušné obrátky. Rast HDP v únii zrýchlil v druhom kvartáli tohto roku na 2,4 percenta. V predchádzajúcom štvrťroku to bolo 2,1 percenta. Na tradične lenivé hospodárstvo, najmä západných krajín kontinentu sú to veľmi vysoké čísla. Politika ECB, ktorá už takmer tri roky tlačí peniaze do obehu, tak dosahuje svoje ciele.

Viac zamestnaných ľudí

S rastom ekonomiky vznikajú i nové pracovné miesta. Zamestnanosť v Európskej únii vzrástla v druhom kvartáli medziročne o 1,5 percenta a medzištvrťročný nárast predstavoval 0,4 percenta. Na spoločnom trhu tak pracuje celkovo 235,4 milióna ľudí, čo je najviac v doterajšej histórii.

Aj zamestnanosť v eurózone, teda krajinách platiacich euro, je na maximách. Medziročný nárast predstavuje 1,6 percenta, s počtom ľudí v zamestnaneckom pomere na úrovni 155,6 milióna.

Krajiny s najvyšším rastom

Najvyšší nárast zamestnanosti vykázali krajiny: Malta, Španielsko, Grécko a Poľsko. Naopak v Chorvátsku, Lotyšsku, Rumunsku a Estónsku došlo k poklesu zamestnanosti.