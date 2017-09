Voliči uštedrili lekciu obom veľkým vládnym stranám

Z dlhodobého hľadiska sa neočakávajú negatívne reakcie trhov

Takzvaná Jamajská koalícia môže priniesť do vlády reformný dych

Investori by mali uprednostňovať najmä firmy závislé na konjunktúre

V uplynulých rokoch nedošlo v Nemecku k žiadnym zásadným reformám. V prípade, že by novú vládu tvorila takzvaná Jamajská koalícia, môžeme očakávať v tomto smere väčšiu dynamiku. To, pre ktoré odvetvia ekonomiky by to bolo pozitívne, a pre ktoré nie, bude závisieť od toho, ktoré požiadavky si dokážu malé strany presadiť. CDU/CSU však i napriek tomu zostane viac ako trikrát silnejšie ako menšie koaličné strany. Aj pri citeľne silnejšom partnerovi SPD sa jej pritom v doterajšej vláde darilo úspešne presadiť svoje myšlienky.

„Predpokladám, že nová koalícia bude presadzovať stabilnú a konzistentnú politiku, no s o niečo väčšou reformnou agendou a aj čiastočnými rastovými impulzmi. Nemecké podniky budú mať preto k dispozícií stabilné prostredie. Investori by sa však mali vyhnúť firmám, ktoré potrebujú pre svoj rozvoj silne prorastové prostredie,” konštatuje Ch. Engelbrechten, Fidelity.