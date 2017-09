Začne Fed s kvantitatívnym „utesňovaním“ už v októbri?

“Dnes sa hovorí o objeme desať miliárd dolárov za mesiac so začiatkom v októbri,” uvádza menový stratég Saxo Bank John Hardy.

“Na základe toho, že americký prezident Donald Trump sa dohodol s demokratmi na zvýšení dlhového stropu, sa zdá, že FEDu nebude nič brániť v tom, aby podrobnosti o obmedzovaní bilancie zverejnil už na tomto zasadnutí” myslí si analytik.

Kvantitatívne utesňovanie

Rozhodnutie o kvantitatívnom „utesňovaní“, je už do veľkej miery zahrnuté do aktuálnych cien na trhu. Špekuluje sa teda len o podrobnostiach. Čo môže pritiahnuť väčší záujem, je prípadný komentár FEDu k zmenám v prognóze ekonomického rastu v najbližšom období, napríklad z dôvodu ničivých hurikánov Harvey a Irma.

Takýto komentár by mohol znížiť očakávania trhu týkajúce sa možného zvyšovania sadzieb v decembri, čo by následne spôsobilo ďalšie oslabenie amerického dolára, a to najmä voči menám rozvíjajúcich sa krajín. Slabší dolár by zas vytvoril napätie na trhoch komodít, ktoré sú denominované v tejto mene. Týkať sa to môže najmä ropy.