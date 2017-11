Zadlženie SR by malo v roku 2019 klesnúť pod 50 % HDP

Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy, by mal verejný dlh Slovenska klesnúť v roku 2019 mimo sankčných pásiem tzv. dlhovej brzdy, teda pod 50 percent HDP.

Deficit verejných financií by sa v tom istom roku mal dostať na nulu, alebo do jej blízkosti.

Podľa októbrovej notifikácie európskeho štatistického úradu Eurostat predstavoval dlh Slovenskej republiky ku koncu minulého roka 51,8 percent HDP. Nachádzal sa tak v prvom sankčnom pásme, ktoré predstavuje 50 až 53 percenta HDP. Pokiaľ sa dlh nachádza nad hranicou 50 percent HDP, rezort financií musí podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti zaslať Národnej rade SR zdôvodnenie tohto stavu.

Vlani kleslo medziročne zadlženie v pomere k HDP o pol percentuálneho bodu. Dôvodom je najmä rast hrubého domáceho produktu, a pokles schodku rozpočtu. Tempo vytvárania nového dlhu, v podobe nárastu deficitu, sa teda spomaľuje, a v prospech Slovenska hrá i rast ekonomiky, čo umožňuje verejným financiách z dlhu vyrásť.

Tento rok by malo zadlženie klesnú na 51 percent HDP. Vzhľadom na pokračujúcu konsolidáciu verejných financií predpokladá ministerstvo financií od roku 2018 tvorbu primárneho prebytku hospodárenia verejnej správy.

Do roku 2020 je ministerstvo ešte optimistickejšie. Úroveň dlhu by mala klesnúť až na 45,4 percenta HDP. Významnú úlohu by tu však musel hrať návrat inflácie nad dve percentá, ako aj pokračovanie relatívne rýchleho rastu ekonomiky.

Zdroj informácií: TASR