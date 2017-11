Zamestnávatelia namietajú voči pasivite štátu pri zvyšovaní mzdy zamestnancov. Verejné rozpočty totiž podľa nich vyberú každým rokom na daniach a odvodoch viac peňazí, ako pred rokom, ale na zvýšení služieb štátu to nevidno.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) preto navrhuje štyri opatrenia, ktorými by štát mohol prispieť k vyššej čistej mzde zamestnancov. Ide napríklad o zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na úroveň minimálnej mzdy. Ďalším opatrením by malo byť zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody na úroveň minimálnej mzdy. Zamestnávatelia navrhujú aj zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na desať percent na všetky potraviny, nielen na tie vybrané.

A posledným opatrením je zavedenie výnimky pre platenie odvodov aj dane z príjmu zo zvýšených príplatkov. V praxi by to znamenalo, že zamestnávateľ vyplatí zamestnancom hrubú mzdu v hodnote vládou navrhovaného zvýšenia príplatkov, no z tejto sumy by zamestnanec nemal platiť ani odvody, ani daň z príjmu. Zamestnávateľ by nemal z tohto príplatku tiež platiť odvody. Znamenalo by to, že zvýšenie príplatku za prácu v noci a cez víkendy by sa v plnej miere prejavilo na výplatnej páske zamestnanca.

Podľa zamestnávateľov by tieto opatrenia pomohli, spolu so sociálnym balíčkom vlády, modelovej rodine mesačne až o 263 eurami. Zhruba polovicu z toho by zaplatili zamestnávatelia a polovicu štát. Modelovou rodinou pre tento prepočet je pekár s nočnou prácou, predavačka s víkendovou prácou, ktorí majú napríklad sedemročné dieťa.

Vláda SR v rámci sociálneho balíčka navrhuje zvýšenie príplatkov zamestnancov za prácu v noci a cez víkend. RÚZ odhaduje, že firmy to bude stáť zhruba jednu miliardu eur.

„Zamestnávatelia nespochybňujú to, že zamestnanci na Slovensku majú mať v čistom viac peňazí. Je ale absurdné a neakceptovateľné, že sa to deje za chrbtom tých, ktorí to majú zaplatiť. Zákon nie je súčasťou sociálneho dialógu. Dostal sa do parlamentu pokútnym spôsobom cez poslanecký návrh. Našťastie nám legislatíva umožnila zvolať mimoriadnu tripartitu. Budeme ju mať a chceme to odkomunikovať. Otázne je s akým výsledkom,“ namieta L. Sirota. Cieľom RÚZ je dosiahnuť, aby sa na časti zvýšenia miezd podieľal aj štát.

Upozornil zároveň, že štát vyberie každým rokom na daniach a odvodoch vďaka rastu ekonomiky viac prostriedkov. „Kde sú tie peniaze? Máme lepšie zdravotníctvo, školstvo?“ pýta sa L. Sirota.