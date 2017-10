Životní pojištění? Nutnost i pro movité klienty

Jedním z důvodů, proč je nezbytné životní pojištění i pro movité klienty, je dědické řízení. To se může protáhnout zejména u větších majetků na několik let – a dědicové do jeho ukončení nemohou s majetkem nakládat.

Petr Vitásek, generální ředitel Swiss Life Select Česká republika, připomněl i daňovou optimalizaci. „Záleží, jak v které zemi, v Anglii je dědění hodně drahé, proto jsou využívány svěřenské fondy,“ říká Petr Vitásek. V rámci životního pojištění prostřednictvím obmyšlené osoby lze dědické řízení také obejít. „Životní pojistky nezemřely, jen se mění,“ dodává.

