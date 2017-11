Zomrel jeden z autorov kupónovej privatizácie

Išlo o významného českého ekonóma, ktorý tesne po páde komunistického režimu pôsobil aj ako minister privatizácie. Za jeho pôsobenia prebehli dve vlny tzv. kupónovej privatizácie, z toho jedna ešte v bývalom Československu.

Cieľom kupónovej privatizácie bolo rozdeliť dovtedy štátny majetok medzi občanov, ktorí sa tak mali stať akcionármi v rôznych firmách. Okrem privatizácie majetku autori, chceli vo vznikajúcom štáte vybudovať funkčný akciový trh.

Hoci ušľachtilým cieľom bolo zapojiť do privatizácie štátnej ekonomiky aj bežných ľudí, práve to bolo jeho najväčšou nástrahou. Majiteľmi sa síce stali občania, no tí nevedeli, ako majú s akciami nakladať. Poľahky sa tak následne dostali do rúk rôznych investičných fondov, ktoré drobných akcionárov – občanov, z vlastníctva rýchlo vytlačili.

Každý občan mohol v kupónovej privatizácií získať knižku s kupónmi za tisíc korún, ktoré mohol následne vymeniť za akcie štátnych podnikov.

„Dnes by som sa už nepustil do diela, ktorého celé zrealizovanie by som nemal úplne v rukách a musel sa spoliehať na ľudí, ktorí vtedy pracovali v špičke federálneho ministerstva financií. Oneskorený a ešte aj koncepčne chybný zákon o investičných spoločnostiach a investičných fondoch bol z ich dielne. Tým sa vláda a predovšetkým moje ministerstvo privatizácie dostali do pozície rukojemníkov tejto právnej normy,“ zhodnotil s odstupom času, v roku 2005, na otázku, či by neskôr svoje rozhodnutie nezmenil T. Ježek.

Sám neskôr privatizáciu kritizoval, pretože podľa neho trh s akciami fungoval príliš bez adekvátneho dozoru. Mohlo teda dochádzať k podvodom.

Na Slovensku druhá vlna privatizácie neprebehla. Po rozdelení spoločného štátu ju totiž zastavil Vladimír Mečiar, ktorý sa rozhodol dať podniky do rúk malému počtu vybraných vlastníkov.

„T. Ježek má veľkú zásluhu na našej ekonomickej transformácii a na úspešnom priebehu a výsledkoch privatizácie,“ povedal pre Lidovky.cz Václav Klaus. „Zomrel človek, ktorý úprimne veril svojej práci a jej zmyslu,“ uviedol Miloš Zeman. T. Ježek bol činný aj politicky. V roku 1990 ho zvolili za Občianske fórum do Českej národnej rady. V rokoch 1995-1997 bol členom ODS.